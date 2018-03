Sześcioraczki wzięły udział w sesji zdjęciowej. Fotograf miał trudne zadanie

Galeria:

Sesja zdjęciowa sześcioraczków

Historię opisuje „The Independent”. Eric i Courtney Waldrop z Alabamy w grudniu zostali rodzicami sześcioraczków. Teraz zdecydowali się wziąć udział w sesji zdjęciowej, przygotowanej przez fotograf Ashley Sargent.

Problemy z płodnością

Para jak dotąd miała trzech synów. Małżeństwo później starało się o kolejne dzieci, jednak na przeszkodzie stanęły problemy z płodnością. Eric i Courtney wzięli więc udział w odpowiedniej kuracji. To poskutkowało, bowiem Courtney zaszła w ciążę. Jak się okazało, para spodziewała się sześciorga dzieci.

Trudna sesja

Po długim i ciężkim porodzie na świat przyszły trzy dziewczynki oraz trzech chłopców. Podekscytowana para postanowiła podzielić się ze światem radosną nowiną i zaprosiła do współpracy Ashley Sergent. Fotografka stwierdziła, że zrobienie zdjęć szóstce maluchów nie było łatwym zadaniem, a cała sesja trwała trzy godziny. W końcu jednak udało się wykonać zdjęcia w momencie, gdy sześcioraczki spały. Na zdjęciach, do których pozowała cała rodzina widać, że trzymanie wszystkich niemowlaków na rękach to nie lada wyzwanie. Jak twierdzi Sargent, małżeństwo bardzo dobrze spisuje się w roli rodziców tylu dzieci, a Courtney jest świetną matką, która ma „serce ze złota i mnóstwo pozytywnej energii”.