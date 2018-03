NA ŻYWO. Oscary 2018. „Kształt wody” Guillermo del Toro najlepszym filmem!

06:06 Oto lista wszystkich laureatów:



FILM

"Kształt wody"



REŻYSER

Guillermo del Toro - "Kształt wody"



AKTORKA

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



AKTOR

Gary Oldman - "Czas mroku"



AKTOR DRUGOPLANOWY

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"



SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Uciekaj!"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Tamte dni, tamte noce"



ANIMACJA

"Coco"



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Fantastyczna kobieta"



DOKUMENT

"Ikar"



ZDJĘCIA

"Blade Runner 2049"



MUZYKA

"Kształt wody"



PIOSENKA

Remember me - "Coco"



EFEKTY SPECJALNE

"Blade Runner 2049"



CHARAKTERYZACJA

"Czas mroku"



SCENOGRAFIA

"Kształt wody"



KOSTIUMY

"Nić widmo"



MONTAŻ

"Dunkierka"



DŹWIĘK

"Dunkierka"



MONTAŻ DŹWIĘKU

"Dunkierka"



FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Silent Child"



KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"



KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Dear Basketball" 05:47 I Oscar trafia do "Kształt wody" Guillermo del Toro!



https://twitter.com/TheAcademy/status/970520874607550465 05:42 Teraz poznamy najlepszy film roku. Na scenie, jak rok temu Warren Beatty i Faye Dunaway.



Nominacje:

"Tamte dni, tamte noce”

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" 05:38 Frances McDormand poprosiła wszystkich nominowanych w tej kategorii o powstanie.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970517772504530945 05:34 Oscara otrzymuje Frances McDormand za rolę w "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"! 05:32 Na scenie Jodie Foster i Jennifer Lawrence. Wręczą statuetkę dla najlepszą rolę żeńską.



Nominacje:

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "Czwarta władza" 05:30 - To była niezwykła podróż. Dziękuje mojej żonie, że podróżowała ze mną - mówi Oldman. - Chciałbym podziękować swojej mamie, która ma 99 lat i ogląda ceremonię. Dziękuje za twoją miłość i wsparcie - mówił.



https://twitter.com/cnnbrk/status/970515635657674752 05:24 Najlepszym aktorem uznany został Gary Oldman za rolę w "Czas Mroku"! Oscara wręczyły Jane Fonda i Helen Mirren.



Nomoniowani:

Timothee Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq" 05:20 https://twitter.com/TheAcademy/status/970513792814661632 05:17 Oscar za reżyserię trafia do Guillermo del Toro za "Kształt Wody".



https://twitter.com/TheAcademy/status/970512832742670336



Nominowani:

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Jordan Peele - "Uciekaj!"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Nić widmo" 05:06 Na scenie Eddie Vedder z piosenką Toma Petty. 05:03 Na scenie Jennifer Garner zapowiada następny występ. 05:02 Oscar za najlepszą piosenkę trafił do "Coco" za piosenkę "Remember Me".



Nominowani:

Mighty River - "Mudbound"

Mystery of Love - "Tamte noce, tamte dni"

Remember me - "Coco"

Stand Up For Something - "Marshall"

This is me - "Król rozrywki" 05:00 Oscar trafia do Alexandre Desplata za "Kształt Wody". To drugi Oscar kompozytora. Pierwszy zdobył za muzykę do "Grand Budapest Hotel".



https://twitter.com/TheAcademy/status/970509100462174208



Nominowani w kategorii:

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Trzy billboardy za Ebbing Missouri" 04:59 Na scenie Christopher Walken. 04:53 Na scenie Keala Settle wykonuje piosenkę "This is me" z filmu "The Greatest Showman". 04:49 Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia otrzymuje "Blade Runner 2049". To 14 nominacja i pierwsza statuetka dla Rogera A. Deakinsa. 04:47 Na scenie Sandra Bullock. 04:45 Uhonorowano pamięć weteranów wojennych. 04:38 Oscar trafia do "Uciekaj!". - Pisałem ten scenariusz kilka razy, myślałem, że nikt się nim nigdy nie zainteresuje - mówił Jordan Peele.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970503414357504002 04:37 Czas na Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Na scenie Nicole Kidman.



Nominowani:

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" 04:34 https://twitter.com/TheAcademy/status/970502357950726145 04:32 Oscar za scenariusz adaptowany trafia do "Tamte dni, tamte noce"!



Nominowani:

"Tamte dni, tamte noce"

"Disaster Artist"

"Logan: Wolverine"

"Gra o wszystko"

"Mudbound" 04:30 https://twitter.com/TheAcademy/status/970501664737189890 04:22 Andra Day i Common na scenie z utworem "Stand Up For Something" z filmu "Marshall". 04:18 Oscar w kategorii najlepszy film krótkometrażowy otrzymuje "The Silent Child".



https://twitter.com/TheAcademy/status/970498075411210240 04:14 Oscara w kategorii krótkometrażowy dokument otrzymuje "Heaven Is a Traffic Jam on the 405".



https://twitter.com/TheAcademy/status/970497357186924544



Nominowani:

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop" 04:10 Ludzie w sali kinowej szaleją z radości. Grupa gwiazd rozdaje im przekąski. 04:00 Jimmy Kimmel chce w szczególny sposób podziękować ludziom, którzy oglądają filmy w kinach. Zebrał grupę aktorów i reżyserów z Markiem Hamillem i Guillermo del Toro na czele - aby wspólnie wybrać się do znajdującego się obok kina i zaskoczyć ludzi podczas seansu. 03:58 "Dunkierka" z trzecim Oscarem. Tym razem za montaż.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970493359927144448



Nominowani w tej kategorii:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" 03:56 https://twitter.com/TheAcademy/status/970492519149535233 03:55 I Oscar trafia do "Blade Runner 2049"! 03:54 Gina Rodriguez i Tom Holland przedstawiają nominację w kategorii efekty specjalne.



Produkcje nominowane:

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp" 03:52 A za kulisami...



https://twitter.com/TheAcademy/status/970489536647118849 03:47 Sufjan Stevens wykonuje piosenkę "Mystery od Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce". 03:42 Statuetka wędruje do "Coco". Lee Unkrich i Darla K. Anderson na scenie. 03:40 Kategoria Najlepsza pełnometrażowa animacja. Na tę chwilę czekała cała Polska!



Nominowane produkcje:

"Dzieciak rządzi"

"Coco"

"Breadwinner"

"Ferdinand"

"Twój Vincent" 03:39 https://twitter.com/TheAcademy/status/970488785380163584 03:38 Oscar za najlepszy film krótkometrażowy wędruje do "Dear Basketball". Glen Keane i Kobe Bryant na scenie!



https://twitter.com/TheAcademy/status/970490355840778240



Nominowani w kategorii film krótkometrażowy:

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote: All of Us" 03:35 Na scenie obsada najnowszego filmu z serii "Star Wars". 03:33 https://twitter.com/cnnbrk/status/970486698735034369 03:31 Oscar wędruje do Allison Janney za rolę "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"!



https://twitter.com/TheAcademy/status/970486567729971201 03:29 Teraz Oscar dla najlepszej aktorki drugoplanowej.



Nominowani:

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "Kształt wody" 03:27 https://twitter.com/TheAcademy/status/970485080715026433 03:26 Oscar wędruje do Chile. Najlepszym filmem nieanglojęzycznym "Fantastyczna kobieta" Sebastiana Lelio. 03:23 Rita Moreno przedstawia filmy w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny. 03:17 Na scenie Gael Garcia Bernal, Miguel i Natalia Lafourcade, wykonują piosenkę "Remember Me" z filmu "Coco". 03:12 https://twitter.com/TheAcademy/status/970481696708616193 03:10 Oscara za scenografię zgarnia "Kształt wody" Guillermo del Toro!



Nominacje w tej kategorii:

"Piękna i Bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody" 03:06 https://twitter.com/TheAcademy/status/970481463320694784 03:05 "Dunkierka" z kolejnym Oscarem! Tym razem za najlepszy dźwięk.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970479326083743744



Produkcje nominowane w tej kategorii:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" 02:59 Oscara za montraż dźwięku otrzymuje "Dunkierka". Na scenę wychodzą Richard King i Alex Gibson.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970478681607979008



Nominowani w tej kategorii:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" 02:52 Za kulisami Lypita Nyongo i Kumail Nanjiani. https://twitter.com/TheAcademy/status/970476961217757185 02:46 Na scenie Mary J. Blige. Aktorka i piosenkarka prezentuje nominowaną piosenkę "Mighty River" z filmu "Mudbound". Jest pierwszą osobą nominowaną za piosenkę i rolę w tym samym filmie. 02:42 "Ikar" to film wyprodukowany przez Netflixa. - Mamy nadzieje, że "Ikar" to lekcja dla nas wszystkich. Film rzeczywiście jest o Rosji, ale opowiada też o tym, jak ważne jest mówienie prawdy - mówi Fogel.



https://twitter.com/TheAcademy/status/970474289777360896 02:41 Statuetkę Oscara otrzymuje dokument "Ikar" opowiadający o dopingu w rosyjskim sporcie. Nagrodę odbierają Bryan Fogel oraz Dan Cogan. 02:39 A za kulisami...



https://twitter.com/TheAcademy/status/970471939520122885 02:38 Na scenie Laura Dern i Greta Gerwig, które wręczą Oscara twórcom najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Nominacje:



"Abacus: Small Enough to Jail"

"Visages, villages"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island" 02:35 https://twitter.com/cnnbrk/status/970472136115654657 02:33 I Oscar wędruje do Marka Bridgesa, kostiumografa produkcji "Nić widmo".



https://twitter.com/TheAcademy/status/970471936462499841 02:32 Eva Marie Saint wręczy statuetkę w kategorii Kostiumy. Nominowani:



"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej" 02:29 https://twitter.com/cnnbrk/status/970471023995998208 02:28 https://twitter.com/TheAcademy/status/970470664757854208 02:27 Pierwsza statuetka dla filmu "Czas Mroku"! Nagrodę odbierają Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick. 02:26 Gal Gadot oraz Armie Hammer wręczą Oscara za najlepszą charakteryzację. Nominowani w tej kategorii:



"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak" 02:25 https://twitter.com/CBSNews/status/970470415746387968 02:23 Sam Rockwell dziękuje wszystkim swoim kolegom z planu oraż reżyserowi Martinowi McDonaghowi, a także wszystkim, którzy "kiedykolwiek patrzyli na billboardy".



Rockwell grał Jasona Dixona - rasistowskiego i agresywnego oficera policji. To jego pierwszy Oscar. 02:22 https://twitter.com/TheAcademy/status/970468550191153152 02:21 Oscara otrzymuje Sam Rockwell za rolę w "Trzech billboardach ze Ebbing, Missouri"! 20:16 Na scenie Viola Davis, która wręczy statuetkę w kategorii: najlepszy aktor drugoplanowy. Nominowani w tej kategorii:



Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "Kształt wody"

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" Kimmel żartuje, że będzie liczył czas laureatom statuetki i ten, kto wygłosi najkrótsze przemówienie otrzyma... skuter.



https://twitter.com/Cosmopolitan/status/970468209089445890 20:06 Prowadzący ceremonię przypomina o akcjach #MeToo, Time's Up oraz Never Again. Mówi o Harvey'u Weinsteinie. - Został wyrzucony z grona Akademii. Nie możemy akceptować złego zachowania - podkreśla. Kimmel mówi również o równouprawnieniu i rasizmie.



https://twitter.com/JimmyKimmelLive/status/970465645719515136 20:04 Jimmy Kimmel przypomina, że Oscar ma już 90. lat. - Co znaczy, że siedzi gdzieś w domu i ogląda FOX - żartuje, nawiązując do portalu, przychylnego prezydentowi Donaldowi Trumpowi. 02:00 Ruszyła 90. ceremonia wręczenia Oscarów. Kimmel przypomina o zeszłorocznej wpadce, gdy Faye Dunaway i Warren Beatty pomylili zwycięzcę w kategorii Najlepszy Film. - Tym razem, jak już wyczytamy tytuł filmu, nie wstawajcie od razu - mówi Kimmel. 20:05 https://twitter.com/TheAcademy/status/970307820661846016 20:00 "Myślę o wszystkich, którzy dziś są nominowani i gratuluje im niesamowicie ciężkiej pracy, która zaprowadziła ich do tej chwili. Macie wielką moc! Wszyscy jesteście zwycięzcami" - napisała na Twitterze Reese Witherspoon, zamieszczając fotografie z gali w 2006 roku. Aktorka została wówczas nagrodzona Oscarem za swoją rolę w "Walk The Line".



https://twitter.com/RWitherspoon/status/970334412117180416 19:50 https://twitter.com/GerardButler/status/970352210725937152 19:44 https://twitter.com/JimmyKimmelLive/status/969791217226543105 19:30 Amerykańska Akademia Filmowa na swoim Facebooku podzieliła się wideo z przygotowań do oscarowej nocy.



19:23 Gospodarzem ceremonii wręczenia Oscarów będzie, jak rok temu, amerykański producent telewizyjny i prezenter Jimmy Kimmel. W sieci zamieścił zdjęcie swojej córki Jane podczas śniadania. "Szczęśliwej oscarowej niedzieli!" - napisał.



https://twitter.com/jimmykimmel/status/970319703569674240 19:18 Pojawiają się pierwsze wpisy w mediach społecznościowych dotyczące Oscarów. Aktorka Reese Witherspoon podzieliła się na Instagramie wspomnieniem tego, jak zdobyła statuetkę za swoją rolę w filmie "Walk The Line".



https://www.instagram.com/p/Bf6F11iBpjC/ 19:15 Przypominamy wszystkie nominacje



Najlepszy film:

"Tamte dni, tamte noce”

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Nić widmo"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Reżyseria:

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Jordan Peele - "Uciekaj!"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Greta Gerwig - "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson - "Nić widmo"



Scenariusz adaptowany:

"Tamte dni, tamte noce"

"Disaster Artist"

"Logan: Wolverine"

"Gra o wszystko"

"Mudbound"



Scenariusz oryginalny:

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Aktorka:

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "Czwarta władza"



Aktor:

Timothee Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq"



Aktorka drugoplanowa

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "Kształt wody"



Aktor drugoplanowy:

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "Kształt wody"

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Film nieanglojęzyczny:

"Fantastyczna kobieta"

"Niemiłość"

"The Square"

"Dusza i ciało"

"The Insult"



Dokument:

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Visages, villages"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

Animacja

"Dzieciak rządzi"

"Coco"

"Breadwinner"

"Ferdinand"

"Twój Vincent"



Piosenka:

Mighty River - "Mudbound"

Mystery of Love - "Tamte noce, tamte dni"

Remember me - "Coco"

Stand Up For Something - "Marshall"

This is me - "Król rozrywki"



Muzyka:

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Trzy billboardy za Ebbing Missouri"



Zdjęcia:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Mudbound"

"Kształt wody"



Montaż:

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"



Efekty specjalne:

"Blade Runner 2049"

"Strażnicy Galaktyki vol. 2"

"Kong: Wyspa Czaszki"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"



Dźwięk:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"



Montaż dźwięku:

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"



Scenografia:

"Piękna i Bestia"

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"



Kostiumy:

"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

"Powiernik królowej"



Charakteryzacja:

"Czas mroku"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"



Film krótkometrażowy:

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O'Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote: All of Us"



Krótkometrażowy dokument:

"Edith+Eddie"

"Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"



Krótkometrażowa animacja:

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

