Kim Dzong Un rozmawia z przedstawicielami Korei Południowej. To pierwsze takie spotkanie

Według informacji podanych przez CNN, w Pjongjangu trwają właśnie rozmowy między przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong Unem, a delegacją z Południa, złożoną z wysoko postawionych dyplomatów. To pierwszy raz, gdy dyktator z Północy, który przejął władzę w 2011 roku, spotyka się twarzą w twarz z oficjelami z sąsiadującego państwa. W skład delegacji z Pjongczangu weszli m.in. szef agencji bezpieczeństwa narodowego, Chung Eui-yong oraz przedstawiciele agencji wywiadowczej.

Odwilż po Igrzyskach

Spotkanie jest rezultatem starań prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-in's, by w sposób dyplomatyczny rozwiązać problem nuklearny. To także następstwo pewnego rodzaju „odwilży” w stosunkach między oboma krajami, która nastąpiła podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich organizowanych w Pjongcznagu. – Kim Dzong Un jest liderem, który trzyma się na dystans. To nie jest ktoś, kto w ciągu sześciu lat rządów miał wiele spotkań z ludźmi spoza Korei Północnej – powiedział John Delury, profesor z Yonsei University's Graduate School of International Relations w Seulu.

Eksperci twierdzą, że spotkanie wynika z determinacji prezydenta Moon'a, który nie chce tracić tego, co udało się wypracować w trakcie Igrzysk. Chung Eui-yong dodaje, że „południowokoreańska delegacja przeprowadzi w Pjongjangu głęboką dyskusję na temat możliwości kontynuacji rozmów między Koreą Północą a społecznością międzynarodową, włączając w to Stany Zjednoczone”. – Zakomunikuję tam wolę i intencję prezydenta, który chce denukleralyzacji półwyspu koreańskiego i stworzenia trwałego pokoju przez wykorzystanie ocieplenia dialogu międzykoreańskiego.