Jest już oficjalny zwiastun nowego sezonu „House of Cards”. Twórcy muszą sobie radzić bez Kevina Spaceya

Podczas transmisji z gali oskarowej Netflix ujawnił zwiastun szóstego, a zarazem ostatniego sezonu „House of Cards”. Główną bohaterką trailera jest Claire Underwood grana przez Robin Wright. Claire w nowym sezonie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, po tym jak pod koniec poprzedniego epizodu, urząd stracił jej mąż, Frank Underwood.

Oskarżenia Rappa

W rolę Franka przez kilka poprzednich sezonów wcielał się Kevin Spacey, z którym zakończono współpracę po ujawnieniu serii skandali seksualnych z udziałem aktora. Przypomnijmy, Spacey został oskarżony o molestowanie seksualne przez innego aktora, Anthony'ego Rappa, znanego z filmu „Star Trek”. Spacey miał molestować Rapp'a, gdy ten miał 14 lat.

Koniec współpracy

Jak informuje „The Telegraph”. gdy wieść o rzekomych nadużyciach seksualnych ze strony Spaceya obiegła opinię publiczną, trwała już produkcja nowego sezonu „House of Cards”. Wyznania Rappa ośmieliły filmowców odpowiedzialnych za sztandarowy serial Netflixa. Ośmiu byłych oraz obecnych członków ekipy filmowej „House of Cards” oskarżyło Spaceya o molestowanie seksualne lub inne niewłaściwe zachowania. Twórcy podziękowali aktorowi za współprace, który szybko stał się persona non grata w filmowym świecie.

Krótki sezon

Tym samym centralną postacią nowego sezonu serialu staje się Claire Underwood. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób twórcy rozwiązali problem postaci Franka Underwooda. Fani spekulują, czy charakterystyczny bohater zostanie w jakiś sposób uśmiercony. Wiadomo jedynie, że ostatni sezon będzie krótszy niż dotychczasowe. Twórcy przygotowali bowiem osiem odcinków, a nie 13, jak to zazwyczaj miało to miejsce do tej pory. Premiera nowego sezonu planowana jest na jesień tego roku.

