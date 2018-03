Szef brytyjskiego MSZ ostrzega Rosję po ataku na byłego szpiega. Rozważa bojkot mundialu

Ostra reakcja szefa brytyjskiej dyplomacji ma związek ze zdarzeniem, o którym informowaliśmy w poniedziałek 5 marca. Były oficer rosyjskiego wywiadu Siergiej Skripal, skazany za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii trafił do szpitala w stanie krytycznym. 66-latka i jego córkę znaleziono nieprzytomnych w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii.

Boris Johnson stwierdził, że nie chce na tym etapie „wskazywać palcem winnych”, ale opisał Rosję jako „szkodliwą i destrukcyjna siłę”. Rosja zaprzeczyła jakiemukolwiek zaangażowaniu w tej sprawie. BBC podkreśla, że śledztwo nie zostało uznane za incydent terrorystyczny. Krewni Skripala powiedzieli dla BBC, że były szpieg był przekonany, że rosyjskie służby specjalne mogą zacząć go ścigać w każdej chwili. Jego żona, starszy brat i syn zmarli w ciągu ostatnich dwóch lat w tajemniczych okolicznościach. Córka mężczyzny mieszka w Moskwie i regularnie odwiedzała swojego ojca w Wielkiej Brytanii.

Wyjazd na mundial do Rosji pod znakiem zapytania

– Żadna próba zamachu na niewinne życie, na brytyjskiej ziemi, nie pozostanie bezkarna – zapowiedział Johnson. Brytyjski polityk zapytany o ewentualne zaangażowanie Rosji w incydent w centrum handlowym w Salisbury odpowiedział, że w takiej sytuacji trudno byłoby sobie wyobrazić występ reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które już w czerwcu odbędą się w Rosji. Urzędnicy z gabinetu Johnsona doprecyzowali, że szef dyplomacji nie miał na myśli reprezentacji piłkarskiej, ale przedstawicieli sceny politycznej.

Rosyjska ambasada w Londynie odniosła się do spekulacji na temat rzekomych działań Rosji w sprawie Skripala. W oświadczeniu cytowanym przez agencję RIA Novosti poinformowano, że „doniesienia medialne mogą wywołać wrażenie, że jest to zaplanowana akcja rosyjskich służb bezpieczeństwa, ale w żaden sposób nie odpowiada to prawdzie”.

Kim jest Siergiej Skripal?

66-letni Siergiej Skripal dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. Jest emerytowanym rosyjskim pułkownikiem, który został skazany na 13 lat więzienia w 2006 roku, za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, Skripalowi zarzucono przekazywanie tożsamości tajnych agentów wywiadu rosyjskiego w Europie tajnej służbie wywiadowczej w Wielkiej Brytanii - MI6. Rosjanie twierdzili, że Skripal dostał 100 tys. dolarów za informacje, które miał dostarczać od lat 90. XX wieku. W 2010 roku został przez Moskwę uwolniony wraz z trzema innymi więźniami. Potem mężczyzna został już na stałe w Wielkiej Brytanii.

