Przeżyła eksperymenty doktora Mengele. Teraz opowiada o traumatycznym przejściu na lotnisku w USA

Historię opisuje CBS News. Eva Mozes Kor, która przeżyła Holocaust, teraz podróżuje po całym świecie dzieląc się świadectwem przeżyć z czasów II wojny światowej. Na licznych spotkaniach opowiada o tym, jak była poddawana eksperymentom doktora Mengele w Auschwitz. Niedawno opublikowała na Twitterze post, w którym żali się, że podczas odprawy na lotnisku przeszukano ją w sposób „poniżający”.

„Nie cierpię tego”

„Kolejna bardzo poniżająca kontrola osobista dokonana przez TSA (Administracja ds. Bezpieczeństwa Transportu – przyp.red.). Musi istnieć jakiś sposób, żebym w wieku 84 lat mogła uzyskać od rządu zwolnienie z tej procedury. Tak jak opowiadam o przeżyciu Auschwitz, tak ledwie przeżyłam rewizję TSA, nie cierpię tego” – napisała Kor na Twitterze.

Eva Mozes Kor urodziła się w 1934 roku w Rumunii. W wieku 10 lat trafiła do obozu wraz z rodzicami, starszym rodzeństwem i siostrą bliźniaczką. Tam tuż po przybyciu oddzielono ją i jej siostrę od reszty rodziny. Kobieta wspominała, że była wykorzystywana do dwóch typów eksperymentów. – W poniedziałki, środy i piątki trzymali mnie z siostrą i innymi bliźniętami nago w jednym z pomieszczeń nawet przez osiem godzin. Mierzyli każdą część mojego ciała, potem porównywali do wyników mojej siostry i do schematów – relacjonowała Eva. W pozostałe dni bliźniaczkom była pobierana krew, a do ich krwiobiegu wstrzykiwano niezidentyfikowane substancje.

Czytaj także:

„Byłyśmy bliźniętami doktora Mengele”. Eva opowiedziała o piekle Auschwitz, film zobaczyło już 100 mln osób