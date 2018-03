Od tego sprzedawcy kupiłbyś nawet piasek na pustyni. Poznajcie niezwykłego kota

Galeria:

To najbardziej uroczy kot, jakiego można spotkać w Wietnamie

Le Quoc Phong z Wietnamu postanowił wykorzystać fakt, iż jego 3-letni kot uwielbia różne zabawy oraz pozowanie do zdjęć. Mężczyzna udał się ze swoim pupilem na lokalny targ i przebrał kota w tradycyjny wietnamski strój. Następnie ustawił zwierzątko przy jednym ze stoisk i sprawdzał, jak klienci będą reagować na nietypowego sprzedawcę. Całą sytuację fotografował z oddali za pomocą swojego profesjonalnego aparatu. - Mój kot, któremu nadałem imię Pies, bo zachowuje się jak mały szczeniak, wyglądał jak prawdziwi biznesmen - opowiadał Le Quoc Phon. Kiedy Wietnamczyk opublikował zdjęcia swojego pupila w mediach społecznościowych, szybko stały się prawdziwym hitem internetu.

O niezwykłym sprzedawcy ryb pisały największe dzienniki w Wietnamie, Chinach oraz Tajlandii. - Pojawiło się kilka krytycznych głosów, że przebierając Psa narażam go na stres i chce zbić popularność jego kosztem, ale nie przejmuje się tym. Ważne jest dla mnie to, co mówią moi znajomi oraz rodzina, a nie internetowi, anonimowi hejterzy - tłumaczył dodając, że jego kot czuje się bardzo swobodnie w przygotowanych stylizacjach. - Zabawa na bazarze to nie była nasza pierwsza wspólna akcje. Tego typu atrakcje organizowałem dla mojego pupila już wcześniej - podsumował Phong.



