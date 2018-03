Zakonnice skarżą się na wyzysk i dyskryminację. „Czy tak powinny zachowywać się osoby mające święcenia?”

W oficjalnym piśmie Watykanu „Donne Chiesa Mondo” (Kobiety Kościół Świat), które jest dodawane do dziennika „Observatore Romano” pojawił się artykuł dotyczący wyzysku zakonnic, które zdaniem autorki publikacji są traktowane jak darmowa siła robocza. W artykule zwrócono uwagę na problem traktowania zakonnic jako służących. Siostry pracują jako domowy personel księży, są zatrudnione na etatach w szkołach i przedszkolach, jednak w odróżnieniu od braci zakonnych wiele z nich nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Dziennikarka Marie-Lucile Kubacki przeprowadziła wywiadu z wieloma zakonnicami, które opowiadały, że ich czas pracy nie jest uregulowany co sprawia, że są na nogach niemal od świtu do nocy. – Księża każą podawać sobie codziennie obiad i kolację, ale nie pozwalają usiąść razem z nimi do stołu. Zastanawiam się, czy tak powinny zachowywać się wobec siebie osoby posiadające święcenia – mówiła jedna z zakonnic. Inna dodała, że gdy poruszyła sprawę wynagrodzenia za pracę usłyszała, że przecież ślubowała życie w ubóstwie. Z relacji siostry wynika, że sposób, w jaki są traktowane wywołuje w niektórych siostrach silny bunt wewnętrzny. – One boją się opowiedzieć o tym, co przeżywają. Często zresztą pochodzą z bardzo ubogich rodzin, gdzie rodzice też byli służącymi, co tylko zwiększa ich frustrację – tłumaczyła.

O problemie wykorzystywania zakonnic mówił już przed dwoma laty papież Franciszek. Ojciec święty stwierdził wówczas, że praca kobiet w kościele w wielu przypadkach przypomina niewolę. Franciszek krytykował również to, że kobiety nie są traktowane poważnie i na równi z mężczyznami.

