Po wypadku zmieniła się nie do poznania. Siostra opublikowała jej zdjęcia w sieci

Galeria:

Metamorfoza Marii Lebiediewej po wypadku

Historię opisała na Instagramie Irina Kapustina. Siostra Ireny, Maria Lebiediewa, ma 24 lata i pochodzi z Syberii. W 2016 roku została ciężko ranna w wypadku samochodowym. Trafiła do szpitala, gdzie trzy tygodnie przeleżała w śpiączce. Lekarze nie dawali gwarancji, że kobieta przeżyje. Stan zdrowia Marii polepszył się, choć jak podkreśla Irina, do dzisiaj odczuwa bolesne konsekwencje wypadku.

Utrata wzroku i pamięci

Maria straciła wzrok oraz częściowo pamięć. Codziennie budzi się z bólem i to uczucie towarzyszy jej aż do zaśnięcia. „Spędziła kilka tygodni w pięciu różnych szpitalach i klinikach, ale nie ma wyraźnej poprawy” – pisze jej siostra. Co więcej, Maria cierpi na depresję.

Metamorfoza

Irina jakiś czas temu opublikowała zdjęcia przedstawiające Marię przed i po wypadku. Widać na nich, że kobieta zmieniła się nie do poznania. Zauważyli to także znajomi sióstr, którzy w komentarzach wyrażają zdziwienie, ze dziewczyna na obu zdjęciach to Maria.

Zbiórka na leczenie

Siostra Marii podkreśla, że rodzina się nie poddaje i spróbuje poddać kobietę dalszemu leczeniu i rehabilitacji. W tym celu apeluje o pomoc finansową, dzięki czemu rodzina będzie mogła zgromadzić potrzebne środki na terapię.