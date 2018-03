Ogromny rekin wielorybi przepłynął tuż pod statkiem pełnym turystów. Uchwycił go fotograf

Galeria:

Co kryje się pod powierzchnią?

26-letni Anglik mieszkający w Australii uwiecznia na zdjęciach mieszkańców morskich głębin. Jedna z jego ostatnich „zdobyczy” to rekin wielorybi – największy przedstawiciel rekinów i zarazem największa znana ryba. Niezwykły okaz wpadł w obiektyw fotografia w momencie, gdy przepływał pod statkiem wycieczkowym pełnym turystów.

Autor niezwykłego zdjęcia - Tom Cannon, zawodowo zajmuje się fotografowaniem bogactwa oceanów. O spotkaniu z rekinem wielorybim opowiada tak: „Był bardzo ciekawski. Spędził około 50 minut tuż pod powierzchnią, patrząc co się dzieje”. – To było niecodzienne przeżycie – spotkanie z tak ciekawskim i chętnym do zabawy rekinem. One zazwyczaj pływają w linii prostej w poszukiwaniu pożywienia. Ludzie na łodzi byli dość zaskoczeni, gdy zobaczyli zachowującego się tak rekina – komentował Tom Cannon. Jak podkreślił, samo zwierzę nie stanowi dla ludzi zagrożenia. – To my jesteśmy dla nich największym zagrożeniem, bo odpowiadamy za rosnące zanieczyszczenie oceanów – wskazał fotograf.