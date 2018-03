Dzień Kobiet w Hiszpanii. 5 mln strajkujących, przerwana praca i obraźliwe napisy na kościołach

Jak donosi CNN, o północy w Madrycie rozpoczął się ogólnokrajowy strajk kobiet. Kobiety „uzbrojone” w garnki i patelnie zgromadziły się w centrum miasta, tuż przy budynkach rządowych. W ten sposób ruszył 24-godzinny strajk, do którego przyłączyło się wiele hiszpańskich miast.

Przemoc i różnica w płacach

Protesty w Hiszpanii to część globalnego strajku zorganizowanego w Międzynarodowym Dniu Kobiet. Do strajku przyłączyło się kilka europejskich państw, ale w Hiszpanii zorganizowano go na największą skalę. W kraju ze stolicą w Madrycie występuje 19-procentowa różnica w wynagrodzeniu wypłacanym kobietom i mężczyznom w sektorze prywatnym, a raporty donoszą, że pojawia się coraz więcej przypadków przemocy wobec Hiszpanek.

Społeczeństwo wolne od ucisku

„Dziś żądamy społeczeństwa wolnego od ucisku, wyzysku i przemocy seksualnej” – napisali organizatorzy strajku w manifeście. „Wzywamy do buntu i walki przeciwko sojuszowi patriarchatu i kapitalizmu, który chce, byśmy byli posłuszni i milczący”.

Protestujący zgromadzili się na ulicach miast w całym kraju. Do protestu włączyli się także mężczyźni. Uczestnicy strajku blokowali skrzyżowania siadając na ulicach, a jedna z organizacji zachęciła kobiety, żeby tego dnia nie wydawały pieniędzy, by pokazać ich siłę jako konsumenci. Według informacji BBC, zorganizowano piętnaście demonstracji i ponad sto zgromadzeń w całym kraju. Dwie organizacje pracownicze poprosiły swoich członków, by przez dwie godziny nie pracowali. Nad ranem odwołano ponad 300 kursów pociągów.

Napisy na kościołach

Jak informują hiszpańskie media, w tym Europa Press, w niektórych miastach doszło do incydentów. W Madrycie na elewacji kościoła Świętego Ducha pojawiły się namalowane farbą napisy i symbole. Nieznani sprawcy wypisali hasła takie jak „tak dla aborcji” czy „legalna aborcja”. Obraźliwe napisy pojawiły się także na ścianach kościoła Pielgrzymującej Dziewicy z Fatimy.

Włoszki też protestują

Do Hiszpanek dołączyły m.in. Włoszki. W Italii zorganizowano 24-godzinny strajk, który doprowadził do licznych opóźnień komunikacyjnych. W całym kraju odwołano ponad 130 lotów, a rzymskie busy, tramwaje i metro kursowały rzadziej niż na co dzień.