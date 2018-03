Nietypowy pościg pracownika Lidla. Okładał złodzieja...kawałkiem mięsa

Jeden z mieszkańców brytyjskiego miasteczka Derby zarejestrował zaskakujący incydent. Na nagraniu udostępnionym przez Keifera Batemana m.in. na portalu Youtube widać dwóch mężczyzn. Jeden z nich porusza się rowerem, natomiast drugi biegnie za nim trzymając w ręce kawałek surowego mięsa. – Szedłem ulicą, gdy zobaczyłem, że za mężczyzną jadącym rowerem wybiegł z pobliskiego Lidla pracownik sklepu. Łatwo było go poznać, bo miał charakterystyczny granatowy uniform. Kiedy mężczyzna dogonił rowerzystę, zaczął go okładać kawałkiem mięsa. Krzyczał, że rowerzysta jest złodziejem i ma oddać to, co wyniósł ze sklepu – relacjonował 23-letni świadek zdarzenia.

– To była jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Nagrałem wszystko i udostępniłem w mediach społecznościowych, ponieważ inaczej nikt by mi nie uwierzył – dodał Bateman. Nagranie w bardzo krótkim czasie stało się bardzo popularne w internecie.

Niestety, mimo ogromnego poświęcenia pracownika Lidla złodziejowi udało się uciec.