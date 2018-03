Księżna Diana wyprzedziła Matkę Boską. Zaskakujące wyniki kościelnej sondy

Ankieta została zlecona organizacji ComRes przez Kościół Anglii. Uczestnicy mieli wskazać najważniejszą cechę, którą powinna posiadać dobra matka oraz podać przykład osoby stanowiącej wzór miłości i opiekuńczości.

Wsparcie w potrzebie

Wśród cech, które powinny wyróżniać dobrą matkę około 33 proc. zapytanych wskazało „wspieranie w potrzebie”. Zdaniem 18 proc. badanych, najważniejsza cecha to „pokazywanie dziecku co jest dobre, a co złe”. 10 proc. wybrało stwierdzenie „dobra matka pokazuje wartość ciężkiej pracy”. Na czwartym miejscu znalazła się deklaracja, że matka powinna stanowić „ogólny wzór osobowościowy”.

– To wspaniałe odkrycie, że ludzie nie postrzegają matki w charakterze domowej kucharki i sprzątaczki. Kościół Anglii w weekend poświęci szczególną uwagę wszystkim pozytywnym cechom wskazanym przez wiernych w szkołach, kościołach oraz wspólnotach – powiedziała Sandra Millar, odpowiadająca za organizację specjalnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Idealna matka

Osoby biorące udział w badaniu miały również podać przykład osoby, która ich zdaniem, stanowi wzór idealnej matki. Padały najróżniejsze odpowiedzi, głównie inspirowane życiowymi doświadczeniami. Jak się jednak okazało, na szczycie rankingu najczęściej wskazywanych osób znalazła się księżna Diana. Jako wzór matki wskazało ją około 5 proc. respondentów. Własną matkę wybrało 4 proc. osób. Kolejne miejsca zajęły Matka Teresa z Kalkuty a następnie królowa Elżbieta II. Matka Boska zajęła dopiero ósme miejsce wśród pierwszej dziesiątki. Wyprzedziła ją nawet Catherine Middletown, żona brytyjskiego księcia Williama.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od 2 do 4 marca 2018 roku, na reprezentatywnej grupie 2015 dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii. Kościół Anglii to największy i najstarszy z Kościołów anglikańskich, jest wiodącym przedstawicielem Wspólnoty Anglikańskiej oraz członkiem Wspólnoty Porvoo, grupującej 12 organizacji protestanckich.

