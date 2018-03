Russell Crowe się rozwodzi i sprzedaje majątek. 9 osobliwych przedmiotów, które wystawił na aukcję

– Rozwód to dobra okazja, żeby zdać sobie sprawę, jakie rzeczy są nam naprawdę potrzebne do życia – komentował w rozmowie z „The Telegraph” aktor. filmowy „Gladiator” wraz z żoną uznali, że sprzedadzą część swojej kolekcji pamiątek. W jej skład wchodzi pokaźna ilość biżuterii, gitar, dzieł sztuki i pamiątek związanych z filmami, w których występował Crowe. To z pewnością nie lada gratka dla fanów, którzy mogą nabyć oryginalne przedmioty, jakimi posługiwał się aktor na planie filmów takich jak „Gladiator”, „Cinderella Man” czy „Pan i władca. Na krańcu świata”. Poniżej prezentujemy 9 perełek z aukcji, która odbędzie się już w kwietniu.

Miecz treningowy z filmu "Gladiator"

Cena wywoławcza to 600-800 dolarów.



Ochraniacz z filmu "Cinderella Man"



Para kolczyków z XVIII wieku

Biżuteria z białego złota, zdobiona szafirami i diamentami. Według aktora jest warta 8-12 tys. dolarów.



Obraz Sidneya Nolana

"Małpa" warta jest nawet 50 tys. dolarów.



Sztuczny koń naturalnych rozmiarów

Zwierzę "zagrało" w filmie "Gladiator". Spodziewana cena to 2 - 4 tys. dolarów.



Mercedes S500

Auto ma nieco ponad 100 tys. km przebiegu. Crowe wycenia je na 15-25 tys. dolarów.



Replika rzymskiego rydwanu

Kolejna pamiątka z "Gladiatora". Crowe chce za nią od 5 do 10 tys. dolarów.



Dwa pistolety z XVIII wieku



Czaszka mozazaura

Russell Crowe odkupił ją od Leonardo di Caprio. Cena wywoławcza do 35-40 tys. dolarów.