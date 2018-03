Katastrofa lotnicza w Katmandu. Na pokładzie samolotu było 78 pasażerów

Jak podaje BBC, samolot Bombardier Dash 8 Q400 należący do linii lotniczych US-Bangla, który leciał ze stolicy Bangladeszu Dhaki, spadł obok pasa startowego na międzynarodowym lotnisku w Katmandu. Rzecznik lotniska Prem Nath Thakur poinformował, że samolot wypadł z pasa podczas lądowania i rozbił się na znajdującym obok boisku piłkarskim. Na zdjęciu, które pojawiło się w mediach społecznościowych widać, że doszło również do pożaru - nad maszyną unoszą się kłęby dymu. Nie wiadomo jednak, czy była to przyczyna, czy następstwo katastrofy.

Na miejscu zdarzenia pracują zastępy straży pożarnej. Służby przekazały, że na pokładzie samolotu podróżowało 78 pasażerów. 17 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitali. Nie jest to jednak oficjalny bilans ofiar, ponieważ na miejscu nadal jest prowadzona akcja ratownicza. Nieoficjalnie władze Nepalu mówią jednak o wielu rannych. Rzeczniczka portu lotniczego w Katmandu poinformowała, że ruch na lotnisku został tymczasowo wstrzymany. Samoloty są przekierowywane do innych miast.

Czytaj także:

Turecki samolot rozbił się i stanął w płomieniach. Żaden z pasażerów nie przeżył