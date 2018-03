Spektakularne zdjęcie klasowe. Łamiąc prawo grawitacji pozowali... na bocznej ścianie góry

Galeria:

Przygotowania do nietypowego zdjęcia klasowego

Jak informuje „Daily Mail”, na nietypowy pomysł wpadli studenci z uniwersytetu HES-SO w Szwajcarii. Grupa 14 uczniów wspięła się z kilkoma przewodnikami oraz operatorami kamery na jeden ze szczytów. Tam, na bocznej ścianie góry, odwróceni od niej o 90 stopni, zapozowali do spektakularnego zdjęcia.

Casting przed wyprawą

Przygotowania do tej wyprawy trwały od tygodni. Spośród studentów HES-SO wybrano czternastu śmiałków. Podczas castingu, który wyłonił grupę, uczniowie musieli zaprezentować swoje umiejętności wspinaczki, ćwicząc na bocznej ścianie uniwersyteckiego budynku.

Przebieg akcji

Drewniane schodki oraz tablica z nazwą uczelni zostały przetransportowane przez helikopter. Schodki, na których pozowali później studenci, zostały przymocowane do zbocza góry. Uczniowie korzystając z linek spuścili się w dół wzniesienia, zatrzymując na ustalonej wysokości. Tam, stojąc „bokiem” do ściany szczytu, pozowali do zdjęcia. Grupie towarzyszyli przewodnicy oraz operatorzy kamer, którzy zarejestrowali zdarzenie za pomocą dronów.

Zdjęcie na uczelni

Zdjęcie wykonane w Alpach zostało w olbrzymim formacie wydrukowane i rozwinięte na ścianie budynku uczelni, na której przed wyjazdem w góry trenowali studenci.