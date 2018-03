O.J. Simpson przyznał się do zabójstwa? Szokujący wywiad najsłynniejszego oskarżonego USA

Stacja Fox emisję odzyskanego po latach materiału zapowiadała już na kilka dni przed jego publikacją. Chodziło o wywiad, którego sportowiec udzielił w 2006 roku przy okazji promocji swojej książki „If I did it” („Jeżeli to zrobiłem”). Oskarżony o zamordowanie byłej żony i jej znajomego O.J. opowiedział w nim o tamtej nocy. Jego opowieść była jednak „hipotetyczna”, co podkreślano na każdym kroku. Były futbolista miał posiłkować się tym, co usłyszał od „przyjaciela mordercy”. Do emisji wywiadu nigdy jednak nie doszło, ponieważ O.J. Simpson utracił prawa do książki. Dopiero po 12 latach stacja Fox podjęła decyzję o wyświetleniu nagrania.

Materiał zatytułowany „OJ: The Last Confession” został ostatecznie wyemitowany w niedzielę 11 marca 2018 roku. Były futbolista przedstawia w nim swoją wiedzę na temat tamtej nocy, ponieważ – jak mówił w 2006 roku w mediach – „zna fakty lepiej niż ktokolwiek inny”. O.J. powiedział dziennikarce, że udał się do domu żony ze swoim „niedawno poznanym kolegą” Charliem. Producent programu twierdzi jednak, że Charlie to wymyślona postać, która może być alter ego Simpsona. Zwrócił uwagę na fakt, że opisując zdarzenia tamtej nocy, sportowiec często bezwiednie przechodził z narracji w trzeciej osobie na pierwszoosobową.

Według wersji O.J. podanej w tamtej rozmowie, razem z Charliem chcieli porozmawiać z Nicole Brown na temat jej uzależnienia od narkotyków. Na ich drodze stanął jednak znajomy Nicole, kelner Ron Goldman. Simpson twierdził, że znajomy jego byłej żony miał nóż i ruszył w jego stronę zadając ciosy karate. Dalej w bardzo chaotyczny sposób mówił o „wielu wydarzeniach jednocześnie” i zasłaniał się lukami w pamięci. – Straciłem przytomność, a ocknąłem się cały zalany krwią – opowiadał Simpson. Jego wersja oczywiście nie zgadza się z tą ustaloną w trakcie śledztwa.

W mediach społecznościowych dominują komentarze mówiące o tym, że pokazany po latach wywiad to ostateczny dowód na winę sportowca. Zwracają uwagę na fakt, że nawet po ocknięciu się we krwi żaden mężczyzna nie oddaliłby się od konającej byłej żony i dwójki śpiących w domu dzieci. Zwracają też uwagę na śmiech Simpsona w momentach, w których mówi o „hipotetycznych” wyjaśnieniach i o Charliem. Przypominają w końcu wypowiedź agenta sportowego Mike'a Gilberta z programu dokumentalnego „O.J.: Made in America”. To jemu Simpson powiedział, że gdyby Nicole nie otworzyła drzwi z nożem w ręku, mogłaby nadal żyć. – On poszedł tam, by ją zabić. Zrobił to z powodu tego, że przez nią czuł się odrzucony, jakby go nie potrzebowała – mówił mężczyzna.

Zabójstwo Nicole Brown i Rona Goldmana

W 1994 roku Simpson oskarżony został o zabicie swojej byłej żony, Nicole Brown oraz kelnera z restauracji „Mezzaluna”, Rona Goldmana. Ciała Nicole Brown i Rona Goldmana znaleziono przed domem byłej żony Simpsona. Oboje mieli mnóstwo ran. Na miejscu znaleziono ponadto zakrwawioną rękawiczkę. Kiedy policja zjawiła się pod domem futbolisty, by zawiadomić go o śmierci byłej żony, na podjeździe zastali ubrudzonego krwią białego Forda Bronco. O.J. Simpsona nie zastano w domu. Jego przyjaciel, który otworzył drzwi przekazał, że poprzedniego dnia poleciał on do Chicago. Policjanci nie mogli przeszukiwać posesji, ponieważ nie mieli potrzebnego do tego nakazu. Mimo to w ten sam dzień znaleziono na posesji drugą rękawiczkę, na której była krew. Mimo wszelkich przesłanek świadczących o jego winie, Simpson został uniewinniony przez ławę przysięgłych w 1995 roku. W 1997 roku sąd cywilny zasądził od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych przyjmując, że Simpson pozbawił ich życia. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia sąd cywilny nie był związany wyrokiem sądu karnego.

Simpsonowi poświęcony jest serial „American Crime Story”. W rolę sportowca wcielił się Cuba Gooding Jr.

Drugie aresztowanie O.J. Simpsona

O.J. Simpson został aresztowany 15 września 2007 roku w Las Vegas w związku z włamaniem do pokoju hotelowego. Sportowiec utrzymywał, że chciał tylko odebrać swoją własność, tj. pamiątki po sławnych sportowcach. 4 października 2008 roku został uznany za winnego wszystkich 12 zarzutów związanych z napadem z bronią w ręku w Las Vegas oraz porwaniem. 5 grudnia 2008 roku został skazany za zbrojny napad i porwanie. Skazano go na 33 lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 9 lat orzeczonej kary. Simpsonowi pomogły niewątpliwie zeznania przez niego poszkodowanych. Jeden z nich Bruce Fromong przyznał, że gdyby były gwiazdor amerykańskiego futbolu zadzwonił do niego, że wychodzi z więzienia, to sam odwiózłby go domu.