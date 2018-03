Wiadomo już, czym otruto Siergieja Skripala. To środek o wysokiej toksyczności

Przypomnijmy, były oficer rosyjskiego wywiadu Siergiej Skripal, skazany za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii trafił do szpitala w stanie krytycznym. 66-latka i jego córkę znaleziono nieprzytomnych 4 marca w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Okazało się, że Skripal i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku.

Czym jest nowiczok?

Więcej informacji o tym, czym jest nowiczok, podaje brytyjska telewizja Sky oraz portal livescience.com. Nowiczoki są rosyjską odmianą środków paralityczno-drgawkowych z grupy związków V. Są to związki fosforoorganiczne co oznacza, że wykazują silne własności toksyczne. Mają szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle technicznym. Nowiczoki stosowane są w wojsku i zalicza się je do bojowych środków trujących.

Pochodzenie i działanie

Do grupy nowiczoków zalicza się ponad 100 związków, a wszystkie z nich zostały odkryte i rozwinięte przez Związek Radziecki w latach 70. i 80. Nowiczok, z rosyjskiego oznacza "przybysz". Nowiczoki działają jak inne tego typu związki, wiążąc się i „dezaktywując” cholinesterazę, enzym, którego system nerwowy używa do komunikowania z mięśniami.

Objawy

Nowiczok powoduje szereg objawów, które pojawiają się w czasie od 30 sekund do 2 minut po kontakcie ze środkiem. U ofiar pojawiają się problemy trawienne oraz nadmierne wydzielanie ślini i łez. Zazwyczaj dochodzi do skurczów mięśni i drgawek oraz problemów z oddychaniem, a serce przestaje bić.

Postępowanie po ataku

Osoby, które miały bezpośredni kontakt z nowiczokiem powinny zostać od razu przewiezione do szpitala, podłączone do aparatury podtrzymującej życie i poddane odkażaniu. Z kolei świadkowie tego typu zdarzeń, którzy przebywali w miejscu ataku chemicznego, muszą dokładnie wyprać swoje ubrania, wyczyścić przedmioty takie jak telefony czy torebki i umyć ręce.

Czytaj także:

Biały Dom oburzony w związku próbą otrucia Skripala. „Oferujemy nasze wsparcie rządowi w Wielkiej Brytanii”