Szefowa „National Geographic” przeprasza za rasistowskie treści w magazynie

Susan Goldberg przyznała, że przez dziesięciolecia magazyn publikował rasistowskie treści. – Jedyne, co możemy teraz zrobić to przyznać się do błędu i przeprosić – podkreśliła redaktor naczelna. W nowym numerze, poświęconym wyłącznie rasie i temu, jak się ją definiuje, znalazł się tekst wybitnego historyka, który został poproszony o zbadanie własnej historii publikacji. Susan Goldberg, redaktor naczelna magazynu, przyznała, że ​​po zobaczeniu efektów jego pracy zaniemówiła z wrażenia. Jednym z przykładów jest opublikowana w 1916 roku historia Australii, która zawiera fotografię dwóch Aborygenów z napisem: „Ci dzicy są najniżsi w inteligencji wszystkich istot ludzkich” .

Czasopismo także opisywało w negatywnym świetle grupy mniejszościowe w Stanach Zjednoczonych aż do lat 70. XX wieku, pokazując je jedynie jako „robotników czy dzikusów” . W 1941 r. do opisania kalifornijskich pracowników bawełny użyto zwrotów z czasów niewolnictwa. W 1962 roku opublikowano zdjęcia „cywilizowanych” ludzi z Zachodu i „niecywilizowanych tubylców z wyspy Timor w południowo-wschodniej Azji”. Profesor Mason, ekspert od historii Afryki na University of Virginia, powiedział, że „National Geographic” , który wykluczył Afroamerykanów z członkostwa w latach 40., niewiele zrobił, by zwalczać stereotypy zakorzenione w białej kulturze amerykańskiej. – „National Geographic” powstał w szczytowym okresie kolonializmu, a świat został podzielony na kolonizatorów i skolonizowanych. To była linia podziału świata, a National Geographic odzwierciedlał tę wizję świata – stwierdził.

Ponadto Goldberg zapowiedziała, że na okładce najnowszego wydania pojawią się 11-letnicebliźniaków Marcia i Millie Biggs, które mają różne kolory skóry. Jest to jeden z niewielu takich przypadków na świecie.