To byłaby pierwsza taka zmiana od ponad 140 lat. Nastolatkowie mogą szybciej stać się dorosłymi

Jeśli japoński parlament zagłosuje za przyjęciem ustawy, wejdzie ona w życie w 2022 roku i będzie to pierwsza tego typu zmiana od 1876 r. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby poniżej 20 lat mogą brać ślub tylko za zgodą rodziców. Mężczyźni mogą to robić w wieku 18 lat, a kobiety w wieku 16 lat. Jeśli poprawka wejdzie w życie, do zawarcia związku małżeńskiego kobieta i mężczyzna będą musieli mieć 18 lat. Rząd zdecydował, że wiek konieczny do zawarcia małżeństwa będzie taki sam dla obu płci, ponieważ jak podaje japoński serwis informacyjny Kyodo, nie było uzasadnionego powodu, by utrzymywać obecną różnicę.

Wezmą kredyt, ale nie zapalą papierosa

Jeśli zmiana zostanie zatwierdzona, 18-latkowie będą mogli zawierać związki małżeńskie, podpisywać umowy i zaciągać pożyczki bez zgody rodziców. Nawet jeśli nowe prawo zacznie obowiązywać, nastolatkowie nadal będą mieli zakaz palenia, picia alkoholu i hazardu do 20 roku życia. Możliwe zmiany w prawie wywołały niepokój, że młodzi ludzie będą wykorzystywani przez nieuczciwe firmy. Ustawa zawiera jednak specjalne klauzule. Jak podaje BBC, młodzi ludzie będą mogli anulować podpisane umowy, jeśli uznają, że sprzedawcy ich zmanipulowali lub zmusili do podpisania danego dokumentu.

Japońskie ministerstwo edukacji oświadczyło również, że będzie informować nastolatków o obowiązkach wynikających ze zmiany prawa.