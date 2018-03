Wielka Brytania apeluje ws. ataku na Skripala. Chce pilnego zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Jak poinformowało brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych na Twitterze, Wielka Brytania wzywa do pilnego zorganizowania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie miałoby dotyczyć otrucia Siergieja Skripala i jego córki, o które Theresa May oskarża Rosjan.

Oświadczenie May

Przypomnijmy, 12 marca w Izbie Gmin Teresa May powiedziała, że światowi eksperci orzekli, iż substancja, którą otruto Skripala i jego górkę, została stworzona w Rosji. – Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

Odpowiedź Rosji

W odpowiedzi na te zarzuty rzeczniczka MSZ Rosji powiedziała, że nie ma żadnych dowodów na to, że to Rosjanie stoją za próbą zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. – Nikt nie może powiedzieć w parlamencie swojego kraju, że daje Rosji 24-godzinne ultimatum – powiedziała Zacharowa. I dodała, że „nie powinno się straszyć państwa posiadającego broń atomową”.

