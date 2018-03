Rzeźba ukrzyżowanego szturmowca usunięta z wystawy w kościele. Zażądali tego wierni

Kontrowersyjna rzeźba stanowiła część ekspozycji „Stacje drogi krzyżowej” w kościele St Stephen Walbrook, w Londynie. Ukazane są na niej również dzieła Francisa Bacona. Wystawę zorganizowano m.in w celu wsparcia funduszu Missing Tom, który powstał w celu odnalezienia Toma Moore'a, który był ostatnio widziany w 2003 roku.

Sprawę skomentował jeden z parafian. – Przecież to głupota. Dlaczego używa się w tym celu kościoła? – pytał. – Taka rzeźba jest obrazą dla wierzących osób, mówiąc szczerze – dodał. Co ciekawe, inne zdanie miała zakonnica, która pragnęła zachować anonimowość. – Ja tego nie odebrałam jako obrazę. Nie jest to zgodne z moimi gustami, ale niech będzie – powiedziała.

Komentarz proboszcza

Kompozycję szturmowca przybitego do krzyża stworzył artysta Ryan Callanan. Wielebny Jonathan Evens z St Stephen Walbrook powiedział, że „ekspozycja dzieł ma na celu zaprezentowanie różnych wizji artystów, dotyczących ukrzyżowania Chrystusa”. – Obiekt autorstwa Callanana jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych – ocenił Evens. – Dla mnie jednak, ukrzyżowanie szturmowca rodzi podobne pytania do tych, które Clive Staples Lewis poruszył w swoich dziełach science fiction: Jeśli istnieją inne planety, z innymi rasami, to czy Chrystus mógłby się odrodzić na jednej z nich i oddać swoje życie za zbawienie tych istot? – zastanawiał się duchowny.

Zdania wielebnego nie podzielili jednak parafianie, którzy zgłosili sprzeciw wobec takiej twórczości w obrębie kościoła. Ukrzyżowany szturmowiec został zatem przeniesiony na tyły świątyni, ale wciąż się w niej znajduje i osoby przychodzące do środka mogą go zobaczyć.