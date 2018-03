Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Skripala jeszcze dzisiaj

Według voanews.com, Wielka Brytania jeszcze w środę 14 marca poinformuje członków Rady Bezpieczeństwa ONZ o domniemanym ataku broną chemiczną na byłego rosyjskiego szpiega i jego córkę w Salisbury.

Wcześniej brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych informowało na Twitterze, że Wielka Brytania wzywa do pilnego zorganizowania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Wezwanie premier Theresy May do zwołania pilnego posiedzenia RB ONZ, w pełni poparł również szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Oświadczenie May

Przypomnijmy, 12 marca w Izbie Gmin Theresa May powiedziała, że światowi eksperci orzekli, iż substancja, którą otruto Skripala i jego córkę, została stworzona w Rosji. – Znane są próby zabójstw dokonywane na zlecenie Kremla i mamy silne podejrzenia, że tak samo mogło nastąpić w przypadku Sergieja i Julii Skripal. Dopuszczamy dwie wersje zdarzenia: Albo była to próba zabójstwa z premedytacją, albo Rosja dopuściła do wejścia w niepowołane ręce niebezpiecznego środka chemicznego – powiedziała szefowa brytyjskiego rządu.

