„Brigitte, wyjdź za mnie!” Skandal podczas wizyty pierwszej damy w liceum

Galeria:

Brigitte i Emmanuel Macron. Para prezydencka z niemal 25-letnią różnicą wieku

Na początku marca pierwsza dama w towarzystwie ministra edukacji Jean-Michela Blanquera odwiedziła szkołę średnią w Dijon, by z jej uczniami i pracownikami rozmawiać o problemie znęcania się i cyberprzemocy. Brigitte Macron zdecydowała się na bezpośredni kontakt z uczniami, którzy zostali zgromadzeni w zabytkowej kaplicy szkolnej, przekształconej na aulę. Jak donosi portal infos-dijon.com, w spotkaniu uczestniczyło około 300 licealistów.

„Le Bien Public” podaje, że w trakcie wizyty doszło do zgrzytu, gdy grupka uczniów zaczęła krzyczeć w kierunku pierwszej damy: „Brigitte, wyjdź za mnie!”. To oczywiste nawiązanie do przeszłości pani Macron, która poznała przyszłego męża w czasie, gdy była nauczycielką w szkole w Amiens. Emmanuel Macron miał wówczas 15 lat, a jego nauczycielka Brigitte niemal 40. Brigitte Trogneux przyznała w jednym z wywiadów, że początkowo nie była zachwycona faktem, iż zadurzył się w niej uczeń, ale miał on „krok po kroku złamać opór”. Para na ślubnym kobiercu stanęła w 2007 roku.

Wybryk uczniów z Dijon miał – według doniesień lokalnych mediów – zakłócić atmosferę spotkania, które pierwsza dama opuściła wcześniej, niż planowano. Tego wątku nie potwierdza dyrektor liceum, który w oświadczeniu poinformował, że wizyta przebiegała „z ogólnym entuzjazmem”.