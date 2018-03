Zdjęcia wytatuowanego ciała, złoty AK-47 i droga biżuteria. Yakiboy na nagłówkach zagranicznych portali

Galeria:

Zdjęcia wytatuowanego ciała, złoty AK-47 i droga biżuteria

Yakiboy zamieszcza na Instagramie fotografie przedstawiające siebie pozującego ze złotymi karabinami AK-47. Na innych zdjęciach pokazuje swoje błyszczące złote zęby, drogie zegarki i biżuterię. Nie brakuje zdjęć na siłowni oraz nagich fotografii.

Jak zwróciły teraz uwagę zagraniczne media, mężczyzna zyskujący popularność na Instagramie, wśród obserwujących ma międzynarodowy gang motocyklowy Bandidos. Yakiboy był ponadto przyjacielem Pasquale Barbaro, który został śmiertelnie postrzelony w głowę podczas porachunków mafijnych w Sydney. Barbaro znajduje się na kilku fotografiach, które zamieścił Yakiboy na Instagramie. Jednocześnie media zaznaczają, że nie ma żadnych dowodów na to, że Yakiboy ma jakiekolwiek powiązania z działalnością przestępczą Bandidos czy też Barbaro.

Bandidos to międzynarodowy gang motocyklowy o amerykańskich korzeniach, który został stworzony w 1968 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości USA podaje, że gang liczy około 2500 członków i działa w 13 krajach. W 2013 FBI zdobyło dowody na kontakty Bandidos z Los Angeles z meksykańskim kartelem narkotykowym Los-Zetas, we współpracy z którym dystrybuowali i przemycali narkotyki na terytorium USA. 17 maja 2015 w centrum handlowym w Teksasie doszło do strzelaniny pomiędzy członkami różnych gangów motocyklowych, w której wziął również udział gang Bandidos. Zginęło wtedy 9 osób, 18 zostało rannych.