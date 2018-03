Francja wydała list gończy za córką króla Arabii Saudyjskiej. Poważne zarzuty

Według „New York Times”, nakaz aresztowania został wydany w grudniu 2017 r., ale w tym tygodniu odnotowano go we francuskich mediach. Incydent, o którym mowa w nakazie miał wydarzyć się prawie 18 miesięcy temu w mieszkaniu księżniczki we Francji.

W posiadłości Hassy bint Salman pracował hydraulik, który postanowił zrobić zdjęcia pomieszczeń przed remontem. Chciał po zakończonej pracy wszystko ustawić na swoim miejscu. To jednak nie spodobało się księżniczce. Kiedy zorientowała się, że mężczyzna robił zdjęcia, natychmiast wezwała swojego ochroniarza. – Ten pies musi zostać zabity. On nie zasługuje na życie – miała oznajmić. Z opisu zdarzenia w nakazie wynika, że ochroniarz miał chwycić hydraulika i uderzyć go w głowę. Jak podaje „New York Times”, ochroniarz związał ręce hydraulika, kazał mu klęknąć na kolanach i całować nogi księżniczki.

Ochroniarz z zarzutami

Po całym zajściu hydraulik zgłosił sprawę policji, po czym wszczęto śledztwo. Miesiąc po incydencie ochroniarz został oskarżony o przemoc z użyciem broni, kradzież i groźby. Adwokat księżniczki twierdził w rozmowie z„Le Parisien”, że Hassa bint Salman sądziła, że hydraulik robi zdjęcia po to, by trafiły do mediów. Przed przybyciem ochroniarza sama próbowała odebrać mężczyźnie telefon.

Hassa bint Salman jest córką saudyjskiego króla, Salmana ibn Abd al-Aziza Al Su’uda oraz siostrą następcy tronu, 32-letniego księcia Muhammada ibn Salmana.

