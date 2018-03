Ponad 200 zwierząt żyło w tragicznych warunkach. „Jeden z najgorszych przypadków w historii”

Galeria:

Farma jak z horrorów. W takich warunkach żyło ponad 200 zwierząt

Konie z monstrualnie poprzerastanymi kopytami, zaniedbane praki, kozy, psy i króliki – łącznie ponad 200 zwierząt zostało odebranych właścicielom farmy z okolic Tenino. Wolontariusze z Hooved Animal Rescue and Animal Services przyznają, że nigdy nie widzieli tak okropnych warunków jak te, w któych przetrzymywano zwierzęta. Miniaturowe konie były pozamykane w boksach wypełnionych odchodami i błotem. Podobnie drób – kaczki, indyki i kury. Na terenie posiadłości znaleziono również padłego psa, który leżał wśród innych zwierząt.

– Gdy daliśmy tym zwierzętom świeżą wodę, piły jedne przez drugie. Nie wiem, jak długo nie miały do niej dostępu. Ten widok łamał serce – komentowała Kathy Bailey, szefowa of Hooved Animal Rescue of Thurston County. Teraz zwierzęta znajdują się pod specjalistyczną opieką weterynarzy. Kopytne muszą przejść szczegółowe badania, w tym prześwietlenia, aby usunąć im nadmiar tkanki i umożliwić normalne poruszanie się.