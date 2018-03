Władimir Putin wygrywa wybory prezydenckie w Rosji. Rekordowe poparcie

Jak wynika z informacji podanych przez rosyjską Centralną Komisję Wyborczą, wynik uzyskany w wyborach prezydenckich przez Władimira Putina jest wyższy niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach, w jakich brał on udział.

Na drugim miejscu za Władimirem Putinem uplasował się dyrektor Lenin State Farm (Państwowe Gospodarstwo Lenina - red.) Paweł Grudinin, na którego oddano 11,92 procent głosów. Z kolei na trzecim miejscu znalazł się lider Liberalnej Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski (5,77 procent).

Prezydent po raz czwarty

Wygrana Władimira Putina czyni go najdłużej urzędującym na Kremlu politykiem od czasów Józefa Stalina. 65-letni polityk był już prezydentem Rosji trzykrotnie. Przez dwie czteroletnie kadencje – od 2000 do 2008 roku i od 2012 roku – tym razem na sześcioletnią kadencję. Do 2012 roku formalnie był premierem, a na Kremlu zastąpił go obecny szef rządu Dmitrij Miedwiediew. Wówczas też wprowadzono do konstytucji poprawkę, która wydłużyła prezydencką kadencję do 6 lat. To oznacza, że Władimir Putin zapewnił sobie władzę co najmniej do 2024 roku.

Głosowanie w Rosji

Ze względu na rozmiary kraju i jego położenie w obrębie 9 stref czasowych, wybory w Rosji trwały od 21 w sobotę 17 marca do 19 w niedzielę 18 marca czasu polskiego. Jako pierwsi głosować mogli mieszkańcy Kamczatki, a najpóźniej zamkną się lokale wyborcze w sąsiadującym z Polską obwodzie kaliningradzkim. Głosowanie zorganizowano w 4. rocznicę aneksji Krymu, a sam Putin oddał głos w lokalu wyborczym w Moskwie.

