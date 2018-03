Rihanna skrytykowała Snapchat. Firma straciła przez to 800 milionów dolarów

Jak informuje CNN Money, firma Snapchat odnotowała na giełdzie aż 5-procentowy spadek wartości. Równie bolesne są idące w ślad za tym straty finansowe. Potentat wśród aplikacji mobilnych stracił aż 800 milionów dolarów. Stało się to po tym, jak krytycznie na temat aplikacji wypowiedziała się Rihanna. Wokalistka była oburzona reklamą gry, w której Snapchat użył jej wizerunku, nawiązując przy tym do bolesnej dla gwiazdy sprawy z Chrisem Brownem.

Pobicie przez Browna

Snapchat opublikował reklamę gry, której hasłem przewodnim było zdanie: „Co wolisz?” Internauci mieli do wyboru dwie opcje: „Spoliczkować Rihannę” oraz „Uderzyć Chrisa Browna”. Nawiązuje to do sytuacji z 2009 roku, kiedy wokalistka oskarżyła swojego ówczesnego partnera o pobicie.

Oświadczenie Rihanny

Rihanna opublikowała na Instagramie oświadczenie, w którym twierdzi, że akcja Snapchata dotyka nie tylko jej, ale także wszystkich ofiar przemocy domowej. „Teraz Snapchat już nie jesteś moją ulubioną aplikacją, ale próbuję tylko zrozumieć, o co chodzi z tym bałaganem. Chciałbym nazwać to ignorancją, ale wiem, że nie jesteś taki głupi. Wydałeś pieniądze, by przywołać coś, co celowo przyniosłoby ofiarom przemocy domowej wstyd i zrobiło z tego żart”.

Odpowiedź firmy

Snapchat wydał oświadczenie, w którym nazwał reklamę „obrzydliwą”. „Badamy, jak to się stało, abyśmy mogli się upewnić, że nigdy się to nie powtórzy” – twierdzi firma.

Samoobsługowe platformy reklamowe

Jak twierdzą reporterzy CNN, ten incydent uwypukla niebezpieczeństwa płynące z samoobsługowych platform reklamowych, dzięki którym firmy mogą kupować i przesyłać reklamy bez negocjacji z ludźmi. Wiele sieci społecznościowych korzysta z tej metody. W regulaminie reklamowym Snapchat stwierdza jednak, że ​​reklamy przesłane na platformę są sprawdzane przez firmę i nie zezwalają na treści przedstawiające „nadmierną przemoc”.

Nie pierwsza taka krytyka

Krytyczne oświadczenie Rihanny pojawiło się kilka tygodni po tym, jak Kylie Jenner skarżyła się na przeprojektowanie Snapa. „Czy ktoś jeszcze nie otwiera Snapchata, czy tylko ja... to jest takie smutne” – napisała Jenner na Twitterze. Po tym akcje Snapchata spadły o 6 proc., a firma odniosła straty w wysokości 1,3 miliarda dolarów.

