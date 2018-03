Jim Carrey opublikował odważną karykaturę. Obrazek przedstawia Trumpa jako... wiedźmę

Galeria:

Prace Jima Carrey'a

Jak pisze Fox News, Jim Carrey zamieścił w ostatnim czasie karykaturę kobiety, która łudząco podobna jest do rzeczniczki Białego Domu, Sary Sanders. Aktor podpisał obrazek zdaniem: „Jest to portret tzw. chrześcijanki, której jedynym celem w życiu jest kłamanie dla niegodziwych. Potworne!”. Choć Sanders nie jest w tym poście wymieniona z imienia i nazwiska, to część internautów szybko odgadła, że Carrey miał na myśli właśnie rzeczniczkę Białego Domu.

Trump na celowniku

Choć aktor twierdzi, że tworzenie sztuki dotykającej tematyki politycznej nie jest jego nowym pomysłem na życie, to dzisiaj zamieścił kolejną karykaturę swojego autorstwa. Tym razem naszkicował prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Obrazek udostępniony przez aktora został opatrzony napisem „Niegodziwa czarownica zachodniego skrzydła oraz latające małpy Putina”.

Oczyszczenie z zarzutów

Jakiś czas temu Jim Carrey został oczyszczony z zarzutów morderstwa swojej dziewczyny Cathriony White. Oskarżenie przeciwko aktorowi złożyła rodzina kobiety. W kilka dni po zerwaniu z popularnym aktorem 28-letnia Cathriona White popełniła samobójstwo. Zażyła leki, które wcześniej ukradła z apteczki Carreya: między innymi Percocet, Zofran i Ambien. Jej ciało odkryli przyjaciele zaniepokojeni długim milczeniem ze koleżanki. Kobieta od wielu lat leczyła się na depresję, należała również do sekty scjentologów. Media twierdziły, że dotarły również do sms-ów, które aktor wysyłał do swojej dziewczyny zachęcając kobietę do zażycia tabletek.

