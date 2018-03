Ruszyła akcja „Zaadoptuj księdza”. „To odpowiedź na wyzwania, z którymi muszą się zmagać duchowni”

Inicjatorem akcji Zaadoptuj księdza jest diakon Thomas Marin z archidiecezjalnego biura Papieskiego Dzieła Powołań Kościelnych w diecezji berlińskiej. Ksiądz podkreślił, że obecnie przed kapłanami sprawującymi posługę w stolicy Niemiec stoją bardzo duże wyzwania. – Księża mają tyle obowiązków, że z czasem zaczynają przypominać bardziej menadżerów niż tych, którzy mają sprawować duchową opiekę nad społeczeństwem – tłumaczył diakon dodając, że szacunek do księży jest coraz mniejszy, a ilość powołań z roku na rok spada.

Dlatego też ksiądz wpadł na pomysł akcji Zaadoptuj księdza, w ramach której wierni mogą sobie wybrać księdza, za którego będą się codziennie modlić. – Pomysł zrodził się z tego, że dzisiaj tradycyjnymi formami modlitwy o powołania duchowe i docieramy do coraz mniejszej liczby osób. Odpowiednie wspólnoty modlitewne, jak to było w wielu parafiach, są dziś prawie niedostępne, a jeśli tak, to są bardzo przestarzałe. Ci księża, którzy zostali już wyświęceni zmagają się z wieloma wyzwaniami, dlatego wsparcie duchowe również im bardzo się przyda. Ponadto, być może w ten sposób pokażemy, że osoba, która zdecyduje się zostać księdzem, nie będzie we wspólnocie sama i może liczyć na wsparcie – podkreślił Thomas Marin.

Na chwilę obecną do udziału w akcji zgłosiło się 57 osób. Jej inicjator liczy na to, że do jej zakończenia, udział weźmie około 4100 wiernych.