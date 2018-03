Gwiazda „Seksu w wielkim mieście” kandyduje na stanowisko gubernatora stanu Nowy Jork

„Kocham Nowy Jorku, i dziś ogłaszam moją kandydaturę na gubernatora” – poinformowała aktorka i aktywistka na Twitterze w poniedziałek. Tym samym 51-latka zaczyna trudną sześciomiesięczną bitwę przeciwko Andrewowi Cuomo, który od 1 stycznia 2011 roku pełni urząd gubernatora stanu Nowy Jork. Ojciec Cuomo – Mario – pełnił ten sam urząd w latach 1983–1995.

Nixon rozpoczęła swoją kampanię filmem, w którym pokazuje swojego syna Maxa, którego wychowuje wspólnie ze swoją żoną Christine Marinoni. Kobiety pobrały się w 2012 roku. Wcześniej Nixon była w związku z nauczycielem Dannym, Mozesem, z którym ma dwójkę dzieci. „Nowy Jork jest moim domem, nigdy nie mieszkałam nigdzie indziej, jestem dumną absolwentką szkoły publicznej i dumnym rodzicem dziecka, które uczęszcza do takiej szkoły” – mówi na nagraniu 51-latka.

Nixon następnie zwraca uwagę na to, że Nowy Jork jest najbardziej nierównym miastem w kraju, w którym stykamy się zarówno z niewiarygodnym bogactwem, jak i ze skrajnym ubóstwem. Obiecuje, że jej priorytetem będzie zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, zakończenie kwestii masowych więzień oraz naprawę metra. „Połowa dzieci w Nowym Jorku żyje poniżej granicy ubóstwa. Jak mogło do tego dojść?” – pyta. „Mamy dość polityków, których bardziej interesują nagłówki, niż my. Uwielbiam Nowy Jork i nie chciałabym mieszkać gdzie indziej, ale coś musi się zmienić” – podkreśla.

Jeżeli Cyntia Nixon zostanie wybrana na gubernatora stanu Nowy Jork, będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku i pierwszą homoseksualistką na tym stanowisku.