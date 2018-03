USA. Strzelanina w szkole. Co najmniej kilka osób rannych

W miejscowości Great Mills położonej w amerykańskim stanie Maryland około 100 metrów od Waszyngtonu doszło do strzelaniny. Do lokalnego liceum wtargnął mężczyzna, który otworzył ogień w stronę uczniów. Dyrekcja St. Mary's County Public Schools poinformowała, że placówka została zamknięta, a rodzice uczniów są proszeni o zgłoszenie się do liceum w pobliskim Leonardtwon, aby odebrać swoje dzieci. Na miejscu zdarzenia pracują agenci służb federalnych. Na chwilę obecną bilans ofiar jest nieznany.

CNN informuje o co najmniej kilkunastu rannych, lokalne media podawały także informacje o jednej ofierze śmiertelnej. Na chwilę obecną nie jest znana również tożsamość sprawcy ani motywy jego działania. Media podkreślają, że do zdarzenia doszło zaledwie cztery dni przed planowanym ogólnonarodowym Marszem dla Życia, którego celem jet promowanie bezpieczeństwa uczniów i studentów oraz ograniczenie dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych.

