USA. Strzelanina w szkole. To już 16 taki incydent w tym roku

W miejscowości Great Mills położonej w amerykańskim stanie Maryland około 100 metrów od Waszyngtonu doszło do strzelaniny. Do lokalnego liceum wtargnął mężczyzna, który otworzył ogień w stronę uczniów. Dyrekcja St. Mary's County Public Schools poinformowała, że placówka została zamknięta, a rodzice uczniów są proszeni o zgłoszenie się do liceum w pobliskim Leonardtwon, aby odebrać swoje dzieci. Na miejscu zdarzenia pracują agenci służb federalnych.

Rzeczniczka biura szeryfa Julie Yingling powiedziała w rozmowie z mediami, że w wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby. Wśród nich jest napastnik. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Nie jest znana również tożsamość sprawcy ani motywy jego działania.

Media podkreślają, że do strzelaniny w Maryland doszło zaledwie cztery dni przed planowanym ogólnonarodowym Marszem dla Życia, którego celem jet promowanie bezpieczeństwa uczniów i studentów oraz ograniczenie dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych.