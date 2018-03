MSZ odpowiada na zalecenia Komisji Europejskiej ws. praworządności

Frans Timmermans oczekuje od polskiego rządu odpowiedzi na rekomendacje udzielone mu przez KE w związku z wszczęciem przeciwko Polsce procedury określonej w art. 7 traktatu europejskiego, przewidującym kary dla państwa członkowskiego za naruszenie zasad państwa prawa. –Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił, że złożona przez premiera Morawieckiego tzw. „biała księga” nie jest wystarczającą odpowiedzią na rekomendacje komisji, a jedynie „wyraża ona stanowisko rządu RP”. – Wyjaśniliśmy część kwestii, mam nadzieje, że będzie to pomocne. Liczę, że ta biała księga będzie prowadziła do komentarzy i zaangażowania wszystkich interesariuszy w Polsce i Europie co do jej zawartości – dodał wiceszef KE.

„Z uwagą staramy się przyjąć i analizować argumenty”

Do wypowiedzi unijnego polityka odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. – Naczelnym zadaniem polskiego rządu jest nie tylko przedstawić prawdziwy obraz polskich reform, ale również obronić prawo polskiego parlamentu do kształtowania systemu sprawiedliwości zgodnie z polskimi wyborami – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Jego zdaniem, jest to „rzecz poważniejsza niż oczekiwania partnerów zewnętrznych”. – Z uwagą staramy się przyjąć i analizować argumenty, które padają w tej sprawie, ale to nie oznacza, że jesteśmy gotowi na przyjęcie założenia, że w sprawach, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, ktokolwiek inny niż polski parlament może decydować – dodał wiceszef dyplomacji.

Reakcja MSZ

MSZ poinformowało, że Polska przekazała do Komisji Europejskiej odpowiedź na Zalecenie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie praworządności w Polsce. „W swojej odpowiedzi strona polska przedstawiła merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej podkreślając, że determinacja rządu RP ws. przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w tym zakresie, a przyjęte rozwiązania nie odbiegają od tych funkcjonujących w pozostałych państwach członkowskich UE” – podkreślono w komunikacie.

Resort podkreślił, że „reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce ma na celu zwiększenie jego wydajności i skuteczności oraz przywrócenie niezbędnej równowagi między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą przy zachowaniu wszystkich gwarancji niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów” . „Celem wprowadzonych rozwiązań jest ponadto zapewnienie odpowiednich mechanizmów zapobiegających problemom i patologiom, z którymi od lat boryka się polski wymiar sprawiedliwości i których dotychczas nie udało się rozwiązać staraniami samego środowiska sędziowskiego. Strona polska jest przekonana, że wszystkie te rozwiązania przyniosą pozytywny rezultat skutkujący zwiększeniem efektywności wymiaru sprawiedliwości w Polsce” – dodano.

