Opozycja rozpyliła gaz w parlamencie. Nie chciała dopuścić do ważnego głosowania

Do zdarzenia, które opisuje ABC News, doszło w parlamencie Kosowa. Przed głosowaniem w sprawie demarkacji granicy z Czarnogórą, na sali posiedzeń rozpylono gaz łzawiący. Posłowie zostali ewakuowani z sali, a po ich powrocie i próbie ponownego głosowania, znowu użyto gazu. Akcję protestacyjną przeprowadzili członkowie partii opozycyjnej.

Układ z 2005

Do podobnych zajść dochodzi już do trzech lat. Członkowie opozycji, która po wewnętrznych sporach podzieliła się na dwie frakcje, używała gazu łzawiącego, by przeszkodzić w przeprowadzaniu różnych głosowań. Tym razem parlament, w którym zasiada 120 deputowanych, miał ratyfikować układ z 2015 roku, który został ustalony przez Unię Europejską jako warunek wstępny dla obywateli Kosowa. Przegłosowanie tego układu umożliwiałoby mieszkańcom kraju swobodne poruszanie się w ramach strefy Schengen.

Utrata terytorium?

Układ dotyczy demarkacji granicy z Czarnogórą. Zdaniem członków opozycji, przez założenia układu Kosowo straci ponad 8 tys. hektarów swojego terytorium. Poprzedni rząd oraz międzynarodowi eksperci dementują te oskarżenia.

Upadek rządu

Niemożność przegłosowania porozumienia dotyczącego wyznaczenia granicy oraz kolejna propozycja mająca na celu przyznania więcej praw mniejszości Serbskiej, obaliły poprzedni rząd i doprowadziły kraj do przedterminowych wyborów w ubiegłym roku.

