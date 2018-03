Próbował sprzedać podrobioną relikwię Jana Pawła II. Ruszył proces

We wtorek 20 marca w Rzymie rozpoczął się proces, który ma ustalić stopień winy dziennikarza, politologa i wykładowcy Corrado Marii Daclona. Sąd zbada czy mężczyzna zdawał sobie sprawę z posiadania fałszywej relikwii. Nawet jeśli w tym aspekcie Daclon się wybroni, nie będzie w pełni zrehabilitowany. Według prawa kanonicznego handel relikwiami jest całkowicie zabroniony.

Z informacji przedstawiany w rzymskich mediach wynika, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożył ksiądz z Polski Sławomir Oder, znany jako aktywny zwolennik rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego polskiego papieża. Pełniący funkcję wikariusza sądowego Trybunału Zwyczajnego ksiądz Oder miał też osobisty interes w ściganiu oszusta. Fałszywy dokument mający potwierdzać autentyczność relikwii zmarłego papieża podpisany był właśnie jego nazwiskiem.

Daclon za relikwię Jana Pawła II żądał 9800 dolarów. Chciał ją sprzedać za pośrednictwem popularnego we Włoszech portalu aukcyjnego. W ofercie podkreślał, że chodzi o relikwię I stopnia, czyli będącą fragmentem ciała świętego – co najmniej kroplą jego krwi. Czy dziennikarz zdawał sobie sprawę z faktu że sprzedawał fałszywą relikwię? Będzie musiał to ocenić rzymski sąd.