Niemieccy sędziowie wzywają do poparcia działań przeciwko Polsce. „KE nie powinna odpuścić”

Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów zaapelowało do krajów członkowskich Unii Europejskiej o poparcie wdrożonego przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce. Swoje stanowisko sędziowie wyrazili w oświadczeniu, które w środę 21 marca trafiło do mediów. Zauważono, że w Polsce doszło do zmian w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, wymieniono prezesów sądów i przeprowadzono reformę Krajowej Rady Sądownictwa.

Wezwanie do poparcia działań KE przeciwko Polsce

Stowarzyszenie podkreśliło, że „niezależność wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich składa się na istotę UE” . Dodano, że w całym sporze chodzi również o dalszą współpracę prawną z Polską w ramach UE. Sędziowie wezwali rząd Niemiec do poparcia działań KE przeciwko Polsce. Chodzi o pierwszy etap postępowania z artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej, w którym mowa jest o „stwierdzeniu wyraźnego zagrożenia dla praworządności” w Polsce.

Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia wskazali, że istnieją narzędzia, które pozwalają ocenić, czy w danym kraju łamane są zasady praworządności. Wymienili tu m.in. Komisję Wenecką.

