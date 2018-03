Pies był tak zaniedbany, że sierść wypadała mu garściami. W schronisku przeszedł metamorfozę

Galeria:

Metamorfoza Charliego i innych psów ze schroniska

Amerykańska organizacja z siedzibą w Missisipi posiada także swoje schronisko. Cares Clarksdale Animal Rescue Effort and Shelter w mediach społecznościowych publikuje metamorfozy, jakie przechodzą ich podopieczni. Do schroniska trafiają głównie psy i koty, które często są chore i zaniedbane. Po pobycie w schronisku, gdzie udzielana jest im odpowiednia pomoc, zwierzęta zmieniają się nie do poznania. Taką metamorfozę przeszedł Charlie, pies rasy yorkshire terrier.

Metamorfoza Charliego

Charlie trafił do schroniska, ponieważ jego właściciel go zaniedbywał. Jak wynika ze zdjęć zamieszczonych w sieci, pies znajdował się w takim stanie, że jego sierść dosłownie wypadała garściami. Pracownicy schroniska zatroszczyli się o Charliego, który umyty i zadbany, czeka teraz na adopcję.

Dokonania schroniska

W mediach społecznościowych, które prowadzi schronisko, opublikowano już setki zdjęć zwierząt, które podobnie jak Charlie, przeszły przemianę. Na fotografiach widzimy głównie psy, które były zagłodzone i zaniedbane, a po pobycie w schronisku czekają na adopcję.

Czytaj także:

Ponad 200 zwierząt żyło w tragicznych warunkach. „Jeden z najgorszych przypadków w historii”