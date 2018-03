Tort, obrączki i zaproszenia. Nowe informacje o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle

Galeria:

Brytyjska para książęca na kilkanaście tygodni przed ślubem

Zaplanowany na 19 maja ślub syna księcia Karola i Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami. Jak podaje The Telegraph, ponad 600 szczęśliwców otrzymało specjalne zaproszenia na ślub książęcej pary, który odbędzie się w Kaplicy św. Jerzego na zamku królewskim w Windsorze. Ponadto, do 200 najbliższych znajomych trafiły zaproszenia na after party w Frogmore House. Zaproszenia zostały wyprodukowane przez zakład poligraficzny Barnard & Westwood, która od 1985 r. zajmuje się produkcją dokumentów dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Zaproszenia zostały wydrukowane w kolorze czarnym oraz złotym, a do ich przygotowania wykorzystano specjalny amerykański atrament. – Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle będzie naprawdę wyjątkową okazją i jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy stworzyć zaproszenia dla ich gości – powiedziała Austen Kopley, dyrektor zarządzająca firmy.

Wcześniej informowano również o tym, że obrączka ślubna Meghan Markle zostanie wykonana z jasnego, pomarańczowo-żółtego 24-karatowego złota walijskiego. Za jej przygotowanie będzie odpowiedzialny Ben Roberts z domu jubilerskiego Clogau, który dostarcza kruszec na obrączki dla rodziny królewskiej od wielu lat.

Z kolei tort na wesele upiecze właścicielka znanej londyńskiej piekarni Violet Cakes – Claire Ptak. Tutaj pojawia się polski akcent, ponieważ babcia Claire była Polką. Książęca para zamówiła tort o smaku cytryny i dzikiego bzu, który zostanie pokryty kremem i ozdobiony świeżymi kwiatami. Pałac Kensington poinformował na Twitterze, że ciasto ma przywoływać skojarzenia z wiosną.