Zabił co najmniej 240 osób. Ich ciała rozpuszczał kwasem i zrzucał do masowych grobów

Santiago Meza Lopez miał rzekomo pracować dla kartelu narkotykowego Sinaloa w Meksyku. W 2009 roku został aresztowany pod zarzutem zabójstwa co najmniej 300 osób. Śledczy podejrzewali, że przestępca mordował swoje ofiary, a następnie wkładał ich zwłoki do beczek i oblewał kwasem. Po tym, jak ciała się rozpuszczały, miał wrzucać szczątki do masowych grobów. Ten brutalny sposób sprawił, że Lopez zyskał przydomek The Soup Maker. Mimo tego, że od sprawy minęło już 8 lat, Meksykanin nadal nie usłyszał wyroku. Podczas składania zeznań Lopez wyznał, że za swoją pracę otrzymywał 440 funtów tygodniowo. Najwięcej pracy miał mieć w 2007 roku, kiedy to zabił aż 32 osoby.

Śledczy z prokuratury, którzy zajmują się wyjaśnieniem sprawy, znaleźli do tej pory blisko 200 kilogramów ludzkich kości w miejscowości Baja w Meksyku, gdzie rzekomo miał się znajdować jeden z masowych grobów. Jak podaje „Daily Mail” , aktywista zajmujący się przestępczością zorganizowaną Dernando Ocegunda Flores powiedział dziennikarzom, że na chwilę obecną prokuratura dysponuje materiałami, które potwierdzają morderstwo 240 osób. Śledczy nie wykluczają jednak, że ofiar mogło być znacznie więcej. Świadczą o tym chociażby znaleziska z Tijuany (setki ludzkich kości), które wskazują na to, że ofiar mogło być nawet 650.

Czytaj także:

Matka zabiła piątkę dzieci. Ich ciała chowała w zamrażarce