Strzelanina we Francji. Napastnik domagał się uwolnienia Salaha Abdeslama

W miejscowości Trebes sprawca wziął zakładników w lokalnym supermarkecie „Super U”. Według informacji podanych agencji AFP przez prokuraturę, sprawca mógł należeć do grupy muzułmańskich terrorystów powiązanych z Daesh. Mężczyzna w wieku 25 lat wtargnął do supermarketu z nożem, bronią palną i kilkoma granatami. Mówił o „pomszczeniu Syrii”. Według policyjnych źródeł, napastnik pochodził najprawdopodobniej z Maroka. Jak poinformowała telewizja Europe 1, miał on brodę i wykrzykiwał „Allah Akbar”. Był wcześniej znany organom ścigania za handlowanie narkotykami.

Domagał się wypuszczenia terrorysty

Burmistrz miasteczka Trebes poinformował, że większość przetrzymywanych osób w supermarkecie została już uwolniona. Na terenie sklepu miał przebywać napastnik, kilku pracowników sklepu oraz klienci, którzy zdołali się ukryć. Informowano wcześniej, że jednym z zakładników mógł być policjant. Siłom specjalnym udało się przeprowadzić szturm na budynek. Podczas konfrontacji z napastnikiem zginęły w sumie trzy osoby a trzy zostały ranne. Wcześniej media donosiły o 12 rannych. Sprawcę zastrzelili policjanci.

– Krzyczał i strzelał kilka razy. Zauważyłem drzwi do chłodni i powiedziałem ludziom obok, abyśmy sie tam schowali. Było nas dziesięcioro i spędziliśmy tam godzinę. Tamten strzelał dalej i przeszedł przez tylne drzwi. Krzyczał coś o Allahu, nie widziałem go – powiedział jeden z uratowanych klientów sklepu.

Sprawca ataku domagał się wypuszczenia na wolność Salaha Abdeslama, który uczestniczył w zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku. Zginęło podczas nich 130 osób.

Atak na policjanta

Wcześniej sprawca postrzelił policjanta służącego w nieuzbrojonej formacji CRS (Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa), która zajmuje się ochroną porządku publicznego, zabezpieczaniem imprez i tłumieniem zamieszek. Sprawca najprawdopodobniej najpierw chciał przejechać funkcjonariusza samochodem, dopiero potem otworzył ogień. Policjant nie był wtedy na służbie. Ustalono, że przed wtargnięciem do sklepu w Trebes napastnik zastrzelił również jedną osobę w Carcassone, podczas kradzieży auta, którym dostał się do supermarketu.