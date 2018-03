Korea Południowa spotka się z Północną w strefie zdemilitaryzowanej. Czego dotyczyły będą rozmowy?

Z informacji podanych przez agencję Yopnhap, to Seul wyszedł z propozycją odbycia rozmów, korzystając przy tym z kanału komunikacji granicznej. Dopiero w sobotę rzęd Kim Dzong Una wysłał wiadomość zwrotną do sąsiada, informując o przyjęciu zaproszenia. Obie strony wyślą na rozmowy do Panmunjom trzyosobową delegację. Spotkanie ma odbyć się 29 marca.

Panmunjom jest miejscem symbolicznym, ponieważ to właśnie tam spotkali się urzędnicy z obu stron konfliktu po zakończeniu wojny koreańskiej w wyniku rozejmu w 1953 roku. Żadna ze stron nie ma na tym terenie jurysdykcji. Obszar zarządzany jest przez Dowództwo Narodów Zjednoczonych.

Głównym celem przyszłych rozmów będzie kwestia przygotowania się do szczytu przywódców koreańskich państw, który odbędzie się pod koniec kwietnia. Przedstawiciele krajów spotkali się w tym roku już kilka razy, między innymi w lutym, przy okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

