Jest dowód na romans gwiazdy porno z Trumpem? Adwokat publikuje zdjęcie

„Jeżeli zdjęcie jest warte tysiąc słów, ile warte jest to?” – napisał adwokat Michael Avenatti, zamieszczając na Twitterze zdjęcie płyty. Dziennikarz CNN Wolf Blitzer w odpowiedzi na wpis skontaktował się z Avenattim i zapytał go, czy na płycie znajduje się dowód na rzekomy romans Stormy Daniel z Donaldem Trumpem. – Chce wyrazić się jasno. To jest strzał ostrzegawczy zarówno dla Michaela Cohena (prawnik prezydenta USA – red.) jak i każdego innego, który kojarzony jest z Donaldem Trumpem. Powinni być bardzo, bardzo ostrożni w tym, co mówią o mojej klientce i jakie kłamstwa w tej sprawie wypowiadają w przestrzeni publicznej – zaznaczył.

W niedzielę 25 marca w programie CBS "60 minute" Stormy Daniels ma opowiedzieć o sprawie swoich rzekomych kontaktów z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Prawdziwe nazwisko 38-letniej dziś Stormy Daniels to Stephanie Clifford. Daniels miała poznać przyszłego prezydenta USA podczas gry w golfa, a później zacieśnić znajomość w jego hotelu w okolicy jeziora Tahoe w 2006 roku. Jej związek z Trumpem miał zakończyć się w 2009 lub na początku 2010 roku. Historię aktorki uwiarygadniał jej ówczesny mąż Mike Moz, który przekonywał w „In Touch”, że para często ze sobą rozmawiała.

