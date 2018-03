Elon Musk uderza w Marka Zuckerberga. Przyłączył się do akcji #delatefacebook i skasował profile Tesli i SpaceX

Wszystko zaczęło się od tego, jak Elon Musk zareagował na szeroko udostępniony tweet, który wzywał ludzi do usuwania swoich kont na Facebooku. „Czym jest Facebook?” – zapytał Elon Musk. Interenauci prosili go w komentarzach, aby usunął facebookowe profile SaceX oraz Tesli z platfomy. Musk odpowiedział, że nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że ma strony na Facebooku. „Zdecydowanie to zrobie i tak wyglądają kulawo” – poinformował.

Jak napisał, tak zrobił. W piątek po południu z Facebooka zniknął zarówno profil Tesli jak i SpaceX. „Nie używam Facebooka i nigdy tego nie robiłem, więc nie myślcie, że jestem jakimś męczennikiem, albo że to dla moich firm ogromny cios” – napisał później Musk na Twitterze. „Ponadto nie reklamujemy się tam i za nic nie płacimy więc... to bez znaczenia” – dodał.

Pojawiły się także głosy nawołujące Muska do usunięcia profili firm na Instagramie, jednak na razie przedsiębiorca nie zdecydował się na ten krok. „Wydaje się, że Instagram jest bezpieczny i pozostaje dość niezależny od Facebooka” – argumentował. Konto SpaceX ma na Instagramie 3 miliony obserwujących, a konto Tesli 4 miliony.

Już w przeszłości na linii Zuckerberg-Musk dochodziło do spięć. W ubiegłym roku Zuckerberg sugerował, że Musk przekreśla potencjalne zagrożenie, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Później w tweecie Musk stwierdził, że „zrozumienie tego tematu przez Zuckerberga jest ograniczone”.

We wrześniu 2016 r. Rakieta SpaceX eksplodowała na platformie startowej, niszcząc drogiego satelitę, którego Facebook chciał użyć do transmisji Internetu na Ziemię. Zuckerberg ubolewał nad utratą satelity w postach na Facebooku. Musk pisał później na Twitterze: „Tak, moja wina, że jestem idiotą. Daliśmy im darmowy start, żeby to wynagrodzić i myślę, że otrzymali trochę środków z ubezpieczenia”.