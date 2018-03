Powrót Spice Girls coraz bardziej realny. Mogą wystąpić w... bajce

Przypomnijmy, według informacji „Daily Star” podpisany już został kontrakt, według którego jeszcze w tym roku planowany jest powrót Spice Girls. Z umowy ma wynikać, że każda z nich zarobi na tym 14 milionów złotych. Planowane mają być wspólne koncerty i występy w telewizji. Dodatkowo członkinie girlsbandu mają w jury chińskiego talent show, wydać płytę z największymi przebojami oraz reklamować gadżety dla fanów. Informatorzy związani ze sprawą przekazali brytyjskim dziennikom, że członkinie girlsbandu ustalały szczegóły reaktywacji Spice Girls od lata i teraz wypracowały porozumienie.

Film animowany

Teraz „Daily Mail” informuje, że członkinie zespołu mają użyczyć swoich wizerunków, w tym głosów, w powstającym filmie animowanym o „superbohaterach”. Może być to krok do oficjalnego powrotu Spice Girls. Według informacji źródła gazety, usługami Mel B, Mel C, Emmy Bunton, Geri Halliwell i Victorii Beckham mają interesować się takie wytwórnie jak Marvel czy Disney.

Debiut już za nimi

Udział w filmie animowanym nie byłby pierwszą tego typu przygodą w historii brytyjskiego zespołu. W 1998 roku nastąpiła światowa premiera filmu „Spice World”. Produkcja była oparta na konwencji komedii muzycznej i opowiadała o tygodniu z życia Spice Girls.