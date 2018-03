Najgłośniejsza cisza USA. Miliony patrzyły, jak 18-latka przez 6 minut i 20 sekund płacze na scenie

Galeria:

Marsze zorganizowane w Stanach Zjednoczonych

W niedzielę 25 marca w amerykańskich miastach odbyły się demonstracje mające na celu przekonać polityków o konieczności ograniczenia dostępu do broni palnej, w szczególności do karabinów maszynowych. Największa z nich – w Waszyngtonie – zgromadziła 800 tys. osób i była relacjonowana zarówno w telewizjach krajowych, jak i spoza Stanów Zjednoczonych. Na wiecach pod hasłem „Marsz o nasze życie” nie brakowało wypowiedzi dzieci, które były świadkami śmierci kolegów z ław szkolnych, czy rodziców, którzy stracili synów i córki w strzelaninach. Wśród poruszających momentów wybija się przemówienie 18-letniej Emmy Gonzalez, która przez większą jego część właściwie nie mówiła, tylko milczała.

Dziewczyna postanowiła później wyjaśnić swoje zachowanie na Twitterze. „Moja dzisiejsza przemowa trwała około 6 minut i 30 sekund, wliczając zarówno moje słowa, jak i moją ciszę. Ludziom zdawało się, że cisza trwała 6 minut... Wyobraźcie sobie, jak długie wydawałoby się to, gdy by to faktycznie było 6 minut. Albo jak długie wydawałoby się to, gdybyście musieli ukrywać się przez ten czas ciszy” – napisała na Twitterze, uświadamiając wszystkim grozę, którą przeżyła razem z innymi uczniami ze szkoły w Parkland. W tamtej strzelaninie zginęło 17 osób, a 15 zostało rannych. Całego „milczącego przemówienia” Emmy Gonzalez posłuchać można poniżej:

NRA nieugięte

Organizacja National Rifle Associaton, która jest stowarzyszeniem non-profit działającym na terenie Stanów Zjednoczonych i prowadzącym działalność na rzecz propagowania prawa do posiadania broni palnej, w związku z sobotnimi marszami wystosowała oświadczenie. Organizacja stwierdziła, że marsze zostały zorganizowane przez „nienawidzących broni miliarderów i elity Hollywood”, które manipulują i wykorzystują dzieci, by zrealizować swój plan „zniszczenia” Drugiej Poprawki. Według NRA, ci, którzy stoją za organizacją marszów, pozbawiają Amerykanów prawa do tego, by bronili siebie i swoich bliskich.