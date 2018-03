Nowe funkcje na Instagramie. To odpowiedź na prośby użytkowników aplikacji

Kierownictwo Instagrama przygotowało nową funkcję. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że jest to odpowiedź na prośby użytkowników aplikacji. Umożliwi ona wykorzystywanie hashtagów oraz oznaczeń także do podpisywania własnych profili. Będzie to przydatne szczególnie dla par, które w swoim opisie będą chciały oznaczyć partnera lub członków drużyn, którzy będą mieli możliwość oznaczenia w profilu wszystkich członków grupy. Instagram zrobił również krok w kierunku influencerów oraz firm. Dzięki możliwości zastosowania hashtagów w opisach profili znacznie łatwiejsze będzie prowadzenie kampanii marketingowych czy akcji promocyjnych.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele Instagrama poinformowali również o tym, że trwają pracę nad zmianami w sposobie wyświetlania zdjęć na tzw. tablicach użytkowników. Początkowo posty pojawiały się chronologicznie, jednak później wprowadzono zmiany, które promowały najpopularniejsze posty. Te zmiany nie spodobały się większości użytkowników aplikacji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych opinii na temat nowego algorytmu oraz skarg od internautów, którym nie wyświetlały się zdjęcia znajomych. „Chcemy zrobić wszystko, aby korzystanie z Instagrama było jak najbardziej przejrzyste. Na podstawie waszych opinii testujemy nowy feed i powrót do chronologicznego wyświetlania zdjęć, dzięki czemu nie ominie cię żadna ważna chwila” – podkreślili przedstawiciele firmy.