Ta zbrodnia wstrząsnęła Francją. Brutalne zabójstwo 85-letniej Żydówki ocalałej z Holokaustu

Mireille Knoll, która ocalała przed Holokaustem, unikając w trakcie II wojny światowej wywózki z Paryża wraz z innymi Żydami do obozu zagłady, została w piątek znaleziona martwa. Autopsja wykazała, że kobieta została kilkakrotnie dźgnięta nożem. Jej zwęglone zwłoki okryto w mieszkaniu w Paryżu, gdzie 85-latka mieszkała sama.

Francuska policja zatrzymała już podejrzanych – są to mężczyźni w wieku 22 i 29 lat, których aresztowano pod zarzutem morderstwa. Media znad Sekwany podają, że jeden z nich był już wcześniej skazany za molestowanie 12-latki, która mieszkała przez pewien czas z Mireille Knoll. Dziewczynka miała wcześniej alarmować policję, że sprawca groził podpaleniem mieszkania. AFP podaje, że zbrodnia na 85-letniej Żydówce traktowana jest jako czyn motywowany antysemicko. Sprawcy odpowiedzą także za kradzież i podpalenie.

Żydzi wstrząśnięci

– Jestem w szoku. Nie rozumiem, jak ktoś mógł zamordować kobietę, która nie ma pieniędzy i mieszka w mieszkaniu socjalnym – komentował syn Mireille Knoll. Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian, który przebywa obecnie z wizytą w Jerozolimie, przyznał, że „jest możliwe”, że kobieta została zamordowana ze względu na wyznawaną religię. Naczelny rabin Paryża Haim Korsia na Twitterze napisał, że jest „przerażony” tą zbrodnią.

Uniknęła piekła Vel d’Hiv

Jako dziecko Knoll uciekła przed wywózkami Żydów w lipcu 1942 i uniknęła losu ponad 13 tys. paryskich współbraci, którzy trafili do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. W dniach 16-17 lipca 1942 roku proniemiecki rząd Vichy zaangażował około 9 tys. policjantów, którzy w Paryżu i okolicach zatrzymali ponad 13 tys. osób pochodzenia żydowskiego. Były one przetrzymywane na terenie krytego toru kolarskiego tzw. Vélodrome d’Hiver, od którego wydarzenie wzięło swoją nazwę. Po pięciu dniach zatrzymani trafili do obozów przejściowych – Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, a stamtąd wywieziono ich do Auschwitz-Birkenau.

