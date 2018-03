Żałoba narodowa w Rosji po tragedii w Kemerowie. Wśród ofiar 41 dzieci

Przypomnijmy, 25 marca doszło do pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie na Syberii Zachodniej, w azjatyckiej części Rosji. Według najnowszych szacunków, zginęło 64 osób, w tym 41 dzieci.

Wizyta Putina

Jak twierdzi „The Guardian”, miejsce tragedii odwiedził we wtorek Władimir Putin. Prezydent Rosji, który ostatnio został wybrany na kolejną kadencję, stwierdził, że przyczyną najtragiczniejszego w skutkach pożaru od dziesięciu lat było „zbrodnicze zaniedbanie” oraz „niechlujstwo”. – Co tutaj się stało? To nie wojna, nie nagły wybuch metanu. Tutaj dla relaksu przyszli ludzie, w tym dzieci. Mówimy o demografii, a tracimy tylu ludzi – powiedział Putin. Zapowiedział też, że 28 marca będzie dniem żałoby narodowej.

Szef komitetu śledczego stwierdził, że system alarmowy w centrum handlowym był nieczynny od 19 marca, a strażnik nie uruchomił systemu powiadamiania i nie ostrzegł tym samym ludzi, by ewakuowali się z budynku.

Demonstracja mieszkańców

Mieszkańcy Kemerowa zgromadzili się we wtorek na demonstracji. Domagali się rezygnacji miejscowych władz. Jeden z mężczyzn uczestniczący w manifestacji powiedział, że w niedzielnym pożarze zginęła trójka jego dzieci, żona oraz siostra.

Uczestnicy wiecu twierdzą, że liczba ofiar jest o wiele wyższa niż podano w oficjalnych raportach, a część osób jest wciąż uznawana za zaginionych. Pojawiły się także doniesienia prasowe, że funkcjonariusze organów ścigania przechwycili sprzęt fotograficzny i nagrania od osób, które zarejestrowały przebieg pożaru.

